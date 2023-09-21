Qua giờ Mão 3 khắc ngày 22/9/2023: 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tương lai xán lạn, tỏa sáng rạng ngời

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 15:10

Đúng giờ khắc này, 3 con giáp sau thuận lợi suôn sẻ, êm xuôi vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 22/9/2023, tuổi Dậu may mắn, đường sự nghiệp đang trên đà thăng tiến mạnh mẽ. Con giáp này có thể vượt qua được khá nhiều thử thách và tiến bước tới mục tiêu đã định. Sự hậu thuẫn từ đồng nghiệp và cấp trên tạo ra động lực không nhỏ cho bản mệnh.

Công danh phát đạt, tài lộc cũng cực kì tốt. Nguồn thu nhập trong ngày của tuổi Dậu cực kì dồi dào, tiền về túi ngoài nguồn thu chính còn có cả nguồn thu phụ. Nhờ đó, bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu, sắm sửa theo ý thích mà không cần phải lo lắng quá nhiều.

Tình duyên của con giáp này cũng khởi sắc rực rỡ, người độc thân sẽ sớm tìm được người khiến cho trái tim mình rung động. Người đã có đôi có một ngày tràn đầy tình yêu và sự quan tâm, chăm sóc cho nhau. Cả hai cùng cảm thấy không thể thiếu được đối phương và dành nhiều thời gian để ở bên nhau.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Qua giờ Mão 3 khắc ngày 22/9/2023: 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tương lai xán lạn, tỏa sáng rạng ngời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất đa số đều có tính cách hào phóng và nhiệt tình. Bản mệnh cư xử chân thành mà không vồ vập, rất khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Nhờ vậy mà người tuổi Tuất có được những mối quan hệ chất lượng trong cả đời sống lẫn công việc, là tiền đề để sau này bứt phá.

am Hội và Mộc Dục trợ lực nên qua giờ Mão 3 khắc ngày 22/9/2023, người tuổi Tuất có nhiều tin vui mới, vận trình đang chuyển biến theo hướng tích cực và sẽ có những sự kiện hoàn toàn mới xảy đến không nằm trong tầm dự đoán của bản mệnh.

Qua giờ Mão 3 khắc ngày 22/9/2023: 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tương lai xán lạn, tỏa sáng rạng ngời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 21/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay thuận lợi suôn sẻ, êm xuôi vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Công việc: Người tuổi Mùi hôm nay tích lũy nhiều kinh nghiệm, vượt qua nhiều khó khăn đạt được thành tựu. 

Tình duyên: Tình cảm cả hai chưa có kế hoạch rõ ràng, cụ thể thường xảy ra mâu thuẫn. 

Tài lộc: May mắn tài lộc hôm nay nhận được nhiều nhờ đầu tư đúng hướng. 

Sức khỏe: Nhớ đánh răng tối thiểu 2 lần một ngày. 

Qua giờ Mão 3 khắc ngày 22/9/2023: 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tương lai xán lạn, tỏa sáng rạng ngời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ 21/9 đến hết 30/9: 3 con giáp đắc lộc đắc tài, đổi đời lên hương, giàu sang may mắn ngút trời

Từ 21/9 đến hết 30/9: 3 con giáp đắc lộc đắc tài, đổi đời lên hương, giàu sang may mắn ngút trời

Thời gian từ 21/9 đến hết 30/9, 3 con giáp này vận trình rực sáng, may mắn cũng đạt đến đỉnh cao.

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