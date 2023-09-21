Ngày mai, thứ Sáu (22/9): 3 con giáp có vận kim tiền, may mắn hanh thông, nhận tiền tỷ cuối ngày

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 22/9/2023, công việc của tuổi Dần tiến triển suôn sẻ. Con giáp này duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, mọi người đã biết cách hợp tác để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày, bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bản mệnh gặp được nhiều điều thuận lợi.

Với những người làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh có thể tìm ra những hướng đầu tư mới mẻ và triển vọng, nhưng đừng vội vàng quá khi đưa ra quyết định. Hãy tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh và nhìn nhận rõ thực lực của mình.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 22/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn công danh tươi sáng, nhiều việc tốt bất ngờ đến với bạn.

Công việc: Người tuổi Thìn công việc mở rộng, nhiều điều tươi sáng diễn ra với bạn.

Tình cảm: Tình cảm tạo ra nhiều cơ hội gặp mặt cho cả hai.

Tài lộc: Mức thu nhập cần vừa đủ, đừng làm quá sức của bản thân.

Sức khoẻ: Nên chăm sóc da và hình thể bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thông minh, nhanh nhẹn, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tử vi nói rằng trong ngày 22/9, con giáp này làm gì cũng cảm thấy thoải mái, vận may khởi sắc. Khi cơ hội đến, bản mệnh cần nắm chắc, như vậy cuộc sống nhất định sẽ thăng hoa.

Tuổi Mùi chịu thương chịu khó, biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ và luôn nỗ lực hết mình. Trong cuộc sống, bản mệnh sẽ đón nhận nhiều thay đổi tích cực, tình - tiền có chuyển biến rõ rệt. Người tuổi Mùi chuẩn bị tinh thần đón tài lộc và may mắn trong giai đoạn tới. Các khó khăn sẽ lùi lại phía sau, không còn cản đường của con giáp này nữa. Tuổi Mùi gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối, không ngại tiến lên phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!