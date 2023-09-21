Tử vi thứ Sáu ngày 22/9 của 12 con giáp: Sửu có may mắn đến bất ngờ, Dần phất lên đổi đời, Ngọ tiền vào như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 21/09/2023 22:47

Tử vi cho biết 3 con giáp này vận trình tài lộc rực rỡ, được quý nhân phù trợ, có cơ hội gặp được nhiều đối tác tiềm năng vào hôm nay.

Tuổi Sửu 

Tử vi hôm nay ngày 22/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu tiêu dùng của bạn hôm nay tăng nhanh.    

Công việc: Người tuổi Sửu trong vận trình công danh cần biết cải thiện nhược điểm của bản thân.  

Tình cảm: Trong tình cảm, đừng để bản thân trở thành người yếu đuối, lụy tình người khác. 

Tài lộc: Về tài lộc, phước lớn có may mắn đến bất ngờ.

Sức khoẻ: Cần bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.  

Tử vi thứ Sáu ngày 22/9 của 12 con giáp: Sửu có may mắn đến bất ngờ, Dần phất lên đổi đời, Ngọ tiền vào như vũ bão - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Con giáp này ngày gần cuối tuần được quý nhân phù trợ, công việc cứ êm đềm cho đến hết ngày. Tuy nhiên tử vi khuyên bạn nên cân đối kinh tế trước khi quyết định làm việc lớn, đừng liều lĩnh mang khổ vào người.

Nhờ Chính Tài nên Dần có thể cân đối được các khoản thu chi trong những ngày này. Con giáp thông minh này cũng không ngần ngại đầu tư cho bản thân và con cái, đặc biệt là trong việc học. Bạn hiểu rằng việc đầu tư cho tri thức không bao giờ lỗ cả.

Mộc Thổ bất dung báo hiệu tình yêu không ổn. Các bạn trẻ phải học cách chấp nhận, không ai có thể yêu bạn cả đời được vì cuộc sống còn bao cơm áo gạo tiền. Bên cạnh đó bạn cũng nhớ phải quan tâm đến người thân nhiều hơn, đừng vì đồng tiền mà quên đi sự kề cạnh của người thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 22/9 của 12 con giáp: Sửu có may mắn đến bất ngờ, Dần phất lên đổi đời, Ngọ tiền vào như vũ bão - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 22/9/2023 hôm nay, tuổi Ngọ được phát huy năng lực trong lĩnh vực mà bản mệnh xuất sắc hơn mọi người. Có nhiều người nhận được lời khen ngợi cùng sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp.

Con giáp này có cơ hội để gặp được nhiều đối tác tiềm năng trong quá trình làm việc. Vậy nên, đừng ngần ngại trong việc thể hiện các ý tưởng của mình và dẫn dắt cuộc trò chuyện đến những lời đề nghị bản mệnh đã nỗ lực chuẩn bị.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân nên mở lòng bởi hôm nay cơ hội người khác giới bị bản mệnh hấp dẫn rất cao. Tuy nhiên, ai đang có gia đình thì nên tránh xa những mối quan hệ mập mờ, tập trung cải thiện tình cảm vợ chồng, chớ nên đứng núi này trông núi nọ.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Tử vi thứ Sáu ngày 22/9 của 12 con giáp: Sửu có may mắn đến bất ngờ, Dần phất lên đổi đời, Ngọ tiền vào như vũ bão - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi hôm nay, thứ Sáu (22/9/2023): 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, đổi vận ngoạn mục, giàu sang ngút trời

Tử vi hôm nay, thứ Sáu (22/9/2023): 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, đổi vận ngoạn mục, giàu sang ngút trời

Nhìn chung, 3 con giáp này có một ngày mới tài lộc hanh thông, tinh thần thoải mái, sớm đón nhận điềm lành bất ngờ.

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