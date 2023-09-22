Tử vi tháng 10/2023 của 12 con giáp: Tý vận trình công việc hanh thông, Mùi vận may liên tục tìm tới, Thìn vất vả nhưng tiền bạc rủng rỉnh

Theo tử vi tháng 10/2023, 3 con giáp sau có nhiều tiềm lực cá nhân, công việc đang được rộng mở, may mắn đến cuối tháng.
- Qua 00h đêm nay (22/9/2023), 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đổi đời ngoạn mục, giàu sang tột đỉnh: Số 1 là Dậu
- Đúng 12h trưa nay (22/9/2023): 3 con giáp sự nghiệp tuột dốc, làm ăn trì trệ, cẩn thận thất thoát tiền bạc
Tuổi Tý
Tử vi tháng 10/2023, vận trình công việc của tuổi Tý may mắn. Bản mệnh có được nhiều thành công trong công việc và có thể sẽ được cấp trên để ý, cất nhắc lên những vị trí cao hơn trong thời gian tới.
Tài chính trong ngày cũng khá ổn. Con giáp này chịu khó xoay nhiều cách để có nhiều nguồn thu đa dạng, không chỉ dựa vào công việc chính. Nhờ vậy tiền bạc luôn rủng rỉnh, chi tiêu cũng có phần thoáng tay hơn.
Về mặt tình cảm, tình yêu đôi lứa nồng nàn thắm thiết, không còn cãi vã nhiều như trước nữa. Người độc thân may mắn khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu phù hợp. Nếu tích cực và nhiệt thì khả năng thành đôi là rất lớn.
Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h
Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân
Tuổi Mùi
Trời sinh những người tuổi Mùi chính là con giáp vừa thông minh vừa hiền dịu, lại có tấm lòng nhân hậu nên luôn được những người xung quanh yêu quý tôn trọng.
Đặc biệt, những người tuổi Mùi chính là con giáp có mệnh quý nhân khi gặp khó khăn nào trong cuộc sống người tuổi Mùi cũng được quý nhân chỉ lối đưa đường tìm ra con đường đi sáng lạn bến hung thành cát.
Tử vi tháng 10/2023, người tuổi Mùi là con giáp có nhiều tiềm lực cá nhân, họ chưa từng thua bất kỳ ai. Nến có cơ hội thăng quan phát tài cuộc sống han thông giàu có ít ai sánh bằng. Đặc biệt, với những tuổi Mùi mà còn đang độc thân thì đây chính là cơ hội may mắn ngàn năm có một để bạn tìm kiếm được một nửa chân ái của mình.
Tuổi Thìn
Tử vi tháng 10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn quyết đoán trong công danh, không để ai làm tổn hại về công việc hiện tại.
Công việc: Người tuổi Thìn công việc đang được rộng mở, trong lúc làm việc bạn cực lì quyết đoán.
Tình cảm: Tình cảm giúp bạn tạo nên gắn kết với đối phương, cả hai thường ở cạnh nhau những lúc khó khăn.
Tài lộc: Mức thu nhập đang dần trở nên tốt lên, tài lộc cải thiện đáng kể.
Sức khoẻ: Thường mỏi vai gáy, cố gắng thư giãn cơ thể.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.