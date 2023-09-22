Đúng 12h trưa nay (22/9/2023): 3 con giáp sự nghiệp tuột dốc, làm ăn trì trệ, cẩn thận thất thoát tiền bạc

Tử vi hôm nay ngày 22/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi dễ tổn thương khi ai đó nói bạn nặng lời.

Tình cảm: Trong tình yêu, tình trường nhiều mối, bạn dễ bị lay động bởi những lời nói ngọt ngào.

Tài lộc: Về mặt tài chính, thu nhập vơi đi, do tiêu dùng cho những món đồ không cần thiết.

Sức khoẻ: Hoàn thiện bản thân mỗi ngày, sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 22/9/2023 hôm nay, tuổi Dần khá chật vật vì công việc, bị nhắc đến tên, giao phó nhiệm vụ. Người làm kinh doanh thì gặp khách hàng khó tính, lúc nào cũng cho mình là đúng, nhiều trường hợp éo le xảy ra khiến bản mệnh không muốn giải quyết.

Bù lại vận trình tài lộc may mắn nên thu nhập của tuổi Dần không bị ảnh hưởng bởi công việc. Con giáp này được khuyên nên tập trung vào công việc hiện tại, trau dồi bản thân để nhanh được tăng lương. Thời gian tới công việc chính mới đem lại nhiều tiền cho bản mệnh.

Vận trình tình cảm tốt lên. Con giáp này đừng ngại khi giao tiếp với mọi người vì nếu khéo ăn khéo nói bản mệnh sẽ có được nhiều mối quan hệ có lợi. Tuổi Dần cũng biết quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhưng cách thể hiện tình cảm còn có chút ngại ngùng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.