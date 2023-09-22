Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (22/9/2023): 3 con giáp hoan hỷ phát tài, may mắn rơi trúng đầu, tiền bạc liên tiếp kéo đến nhà

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 11:00

Vào 17h chiều nay, 3 con giáp sau có vận may vững chắc, tài lộc bùng nổ, một bước phất lên thành đại gia.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 22/9/2023 hôm nay, tuổi Ngọ có cát vận khá vượng. Con giáp này tìm được nguồn cảm hứng, đam mê và động lực làm việc, không để cho những khó khăn trước mắt cản trở. Bản mệnh cho thấy tinh thần hăng say và hào hứng hơn bao giờ hết.

Vận tài chính cũng có dấu hiệu chuyển biến rất tích cực. Con giáp này dựa vào chính năng lực để kiếm tiền và thành quả nhận được vô cùng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Bản mệnh có thể hài lòng và yên tâm với tình hình tài chính của mình.

Lại thêm tình duyên khởi sắc càng khiến cho tinh thần của tuổi Ngọ tốt hơn. Con giáp này có thể nhanh chóng tìm được tình yêu của đời mình vào những tình huống bất ngờ nhất. Các cặp đôi đang có cơ hội để hâm nóng tình cảm, khẳng định mối quan hệ bền chặt.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (22/9/2023): 3 con giáp hoan hỷ phát tài, may mắn rơi trúng đầu, tiền bạc liên tiếp kéo đến nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Những người sinh năm Mão có vận may vững chắc bắt đầu từ ngày 22/9. Tuy nhiên, đừng vội vàng trong mọi việc. Người tuổi Mão nên tận tâm và có trách nhiệm trong công việc, tránh xa những lời nói suông để có thể làm những việc thực tế và hướng tới thành công.

Những người sinh năm Mão cũng có thể kiếm lợi nhuận bằng cách hào phóng chia sẻ kinh nghiệm kiếm tiền của mình với người khác. Giao quảng giao, hiểu biết rộng, người tuổi Mão càng có nhiều cơ hội kiếm bộn tiền trong cuối tháng 9.

Tuy nhiên, trong cuối tháng 9, người tuổi Mão kiểm soát mong muốn tiêu dùng của mình trong tháng này và tiết kiệm tiền. Mặt khác, những ngày tói người tuổi Mão nên kiềm chế cảm xúc và duy trì năng lượng tích cực. Đừng để những cảm xúc tồi tệ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của bạn và đánh mất động lực chủ động. Hãy tránh xa những kẻ hung ác tại nơi làm việc và thận trọng trong lời nói cũng như hành động của mình.

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (22/9/2023): 3 con giáp hoan hỷ phát tài, may mắn rơi trúng đầu, tiền bạc liên tiếp kéo đến nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi hôm nay ngày 22/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi danh tiếng vang xa, nhiều người biết đến. 

Công việc: Người tuổi Hợi tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp khi có dự án lớn. 

Tình cảm: Người tuổi Hợi duyên giữa bạn và người ấy có thể kết thúc trong hôm nay.   

Tài lộc: Miệt mài làm việc, cố gắng cải thiện mức thu nhập.  

Sức khoẻ: Sức khỏe rất quan trọng, bạn dành thời gian khám định kì mỗi ngày.  

Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (22/9/2023): 3 con giáp hoan hỷ phát tài, may mắn rơi trúng đầu, tiền bạc liên tiếp kéo đến nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2023, 3 con giáp sự nghiệp 'hái ra tiền', tài lộc đổ dồn dập về nhà, tiền bạc đếm không xuể

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2023, 3 con giáp sự nghiệp 'hái ra tiền', tài lộc đổ dồn dập về nhà, tiền bạc đếm không xuể

3 con giáp sự nghiệp 'hái ra tiền', tài lộc đổ dồn dập về nhà, tiền bạc đếm không xuể vào đúng ngày 22/9/2023.

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