Vào 12h ngày 22/9/2023: 3 con giáp vận phúc tề tựu, sự nghiệp thăng hoa, làm ăn phát đạt, cuộc sống giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 10:34

Đúng 12h hôm nay, 3 con giáp sau có nhiều cơ hội phát triển, công danh vẻ vang, tiền xài rủng rỉnh.

Tuổi Thìn 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 22/9/2023, tuổi Thìn đón may mắn ở phương diện tài lộc. Người kinh doanh có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp. Lợi nhuận thu về được chia đều cho đôi bên nhưng về cơ bản bản mệnh vẫn có lợi.

Nhìn chung trong thời gian này tiền bạc không còn là vấn đề với con giáp này. Tuy nhiên, đôi khi vì quá mải mê kiếm tiền mà tuổi Thìn quên cả việc chăm lo cho bản thân, hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi.

Về mặt tình cảm, cảm giác lo lắng ngày càng lớn hơn trong bản mệnh, nguyên nhân là bởi tuổi Thìn nhận ra mối quan hệ tình cảm gia đình thiếu hòa thuận, các thành viên không quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Hãy chủ động đứng ra điều hòa các mối quan hệ, gắn kết mọi người.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Vào 12h ngày 22/9/2023: 3 con giáp vận phúc tề tựu, sự nghiệp thăng hoa, làm ăn phát đạt, cuộc sống giàu sang sung sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ trời sinh đã rộng lượng và hào phóng, làm việc gì cũng có tầm nhìn đặc biệt, nắm bắt được những mặt tích cực. Đúng 22/9, tuổi Ngọ có nhiều cơ hội phát triển hơn, họ có thể phát huy hết thế mạnh của mình nên tốc độ phát triển chưa bao giờ bị tụt lại phía sau.

Bản mệnh là những người tương đối chủ động nên năng lực học tập cũng khá mạnh mẽ. Sự phát triển sự nghiệp vào cuối năm nay sẽ từ từ cải thiện cuộc sống của họ, nâng cao thu nhập và giúp con giáp này ra nhập hàng ngũ của nhóm thu nhập cao.

Vào 12h ngày 22/9/2023: 3 con giáp vận phúc tề tựu, sự nghiệp thăng hoa, làm ăn phát đạt, cuộc sống giàu sang sung sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 22/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu lạc quan, luôn mang những điều tích cực đến với mọi người.    

Công việc: Người tuổi Dậu lạc quan trong công việc, luôn mang đến những mới mẻ khi làm việc cùng nhau.   

Tình cảm: Hôm nay, bạn đủ sức bảo vệ người mình yêu thương trước những lời miệt thị từ người khác.  

Tài lộc: Tài lộc không cần quá nhiều, đủ đong đầy cho cả gia đình. 

Sức khoẻ: Da không nên đến gần bếp lửa, dễ bị thâm nám. 

Vào 12h ngày 22/9/2023: 3 con giáp vận phúc tề tựu, sự nghiệp thăng hoa, làm ăn phát đạt, cuộc sống giàu sang sung sướng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/9/2023 của 12 con giáp: Dần - Mão may mắn ngút trời, tiền tài tề tựu, Dậu gặp họa tiểu nhân, Thìn cẩn thận tài chính

Tử vi thứ Bảy ngày 23/9/2023 của 12 con giáp: Dần - Mão may mắn ngút trời, tiền tài tề tựu, Dậu gặp họa tiểu nhân, Thìn cẩn thận tài chính

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 23/9/2023 của 12 con giáp. Cặp đôi Dần - Mão làm ăn thuận lợi, tiền của đầy nhà. Trong khi đó, Dậu bị tiểu nhân quấy phá, Thìn hạn chế chi tiêu, tránh lâm vào nợ nần, túng thiếu.

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