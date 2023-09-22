Tử vi 12 con giáp ngày 22/9: 3 tuổi làm ăn phát đạt, tài lộc nhân đôi, cuộc sống viên mãn như ý

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 03:02

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp này vận trình tài chính thăng hạn, không bao giờ lùi bước trước khó khăn, nếu có nghề tay trái thì thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 22/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão luôn dành sự thiện chí đến với những đối tác đã làm việc cùng bạn.    

Công việc: Người tuổi Mão trong vận trình công danh bạn luôn làm hài hòa giữa công việc công ty và công việc cá nhân, được nhiều đối tác đánh giá cao.  

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn biết cách làm cho bản thân hạnh phúc dù cho ở một mình.  

Tài lộc: Về tài lộc, hôm nay vận trình tài chính thăng hạn, nhiều tin vui đến vào cuối ngày.

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, thoải mái với những công việc bạn chọn, không còn áp lực. 

Tử vi 12 con giáp ngày 22/9: 3 tuổi làm ăn phát đạt, tài lộc nhân đôi, cuộc sống viên mãn như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Chính Quan trợ vận giúp công việc của Tỵ được như ý nguyện. Nay là ngày đẹp để khai trương, xin việc, bốc biển, thi cử, mọi sự đều thuận lợi. Bản mệnh là con giáp có ý chí, không bao giờ lùi bước trước khó khăn, thậm chí thách thức còn là cách để bạn chứng minh thực lực của mình.

Đường tài vận cũng thuận lợi vô cùng khi có Tam Hội giúp sức. Con giáp này cũng rất nhanh nhẹn, nhiệt tình trong buôn bán nên được lộc từ khách là điều dễ hiểu. Người làm công ăn lương nếu có nghề tay trái thì thu nhập cũng tăng lên đáng kể, con giáp này cứ thoải mái chi tiêu trong thời gian tới.

Đường tình cảm của con giáp này lên hương nhờ ngũ hành Hỏa sinh Thổ. Hội độc thân cởi mở và vui vẻ đón chào những người có thiện chí làm quen với mình. Nếu bạn có một quyết định quan trọng nào đó cần phải nói với nửa kia thì hãy mạnh dạn nói trong hôm nay.

Tử vi 12 con giáp ngày 22/9: 3 tuổi làm ăn phát đạt, tài lộc nhân đôi, cuộc sống viên mãn như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 22/9/2023 hôm nay, tuổi Mùi nhận được sự đánh giá cao của mọi người vì lúc nào cũng vô cùng lý trí khi giải quyết công việc. Con giáp này không thiên vị ai bao giờ và cũng chẳng bao giờ hãm hại người khác để kiếm lợi cho bản thân.

Nếu là người lãnh đạo, con giáp này có thể dẫn lối mọi người đi đến thành công. Tuổi Mùi luôn biết phân công đúng người đúng việc nên dễ dàng phát huy được sức mạnh của tập thể. Tương lai bản mệnh còn có thể phát triển cao hơn nữa.

Tiếc rằng về mặt tình cảm, tuổi Mùi và nửa kia có thể hiểu nhầm nhau vì một chuyện nào đó. Đừng quá nóng giận và đổ hết lỗi lên đầu người kia. Hai người cần bình tĩnh và trò chuyện với nhau, như vậy thì vấn đề mới có thể giải quyết thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Tử vi 12 con giáp ngày 22/9: 3 tuổi làm ăn phát đạt, tài lộc nhân đôi, cuộc sống viên mãn như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho biết 3 con giáp này vận trình tài lộc rực rỡ, được quý nhân phù trợ, có cơ hội gặp được nhiều đối tác tiềm năng vào hôm nay.

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