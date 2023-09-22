Tử vi ngày mai, thứ Bảy 23/9/2023: Mão sự nghiệp thăng hoa, Thìn tài lộc chạm đỉnh, Ngọ dễ dàng đi đúng hướng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 23/9/2023, công việc của tuổi Mão có phần tiến triển hơn trước. Con giáp này không cần phải ôm thêm việc về nhà, có một ngày thảnh thơi bên gia đình. Sắp tới có điềm được tăng lương hoặc được cấp trên cân nhắc đề bạt, khen ngợi.

Ngược lại, tình cảm lại xuống sắc, vợ chồng mâu thuẫn, mẹ con không hòa hợp với nhau nên bản mệnh chẳng muốn về nhà. Một vài người còn cố tình ở lại cơ quan làm thêm giờ hoặc lang thang cùng bạn bè để trốn tránh những trận khẩu chiến liên tiếp.

Tiền bạc khởi sắc, lương thưởng có lẽ sẽ tăng lên nhưng hôm nay chưa phải là lúc. Con giáp này nên hết lòng tin tưởng vào bản thân và công việc hiện tại thì sẽ không thất vọng, đồng lương tuổi Mão nhận được sắp tới đây sẽ có thay đổi.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã cao quý, có mục tiêu cao cả và rất kiên trì, nhẫn nại trong công việc, chính nhờ dũng khí làm việc chăm chỉ nên họ mới có thể tiếp tục đổi mới và đạt được kết quả ấn tượng trong lĩnh vực nghề nghiệp.

Đối với người tuổi Thìn, tài lộc rất tốt trên con đường kiếm tiền, dù trước đó có gặp khó khăn, bước vào ngày 23/9 cũng sẽ gặp được quý nhân quý trọng, tiềm năng sẽ phát triển, thăng tiến và giàu có sẽ là chuyện đương nhiên.

Năng lượng dồi dào của những người bạn rồng mang lại may mắn vô hạn, nếu bạn hướng tới mục tiêu của mình, vận may của bạn sẽ tăng vọt và bạn sẽ trở nên giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ luôn mong chờ những điều tốt đẹp mà bản thân đang đạt phải.

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ có nhiều chuyện buồn, cố gắng xây dựng công việc ổn định.

Tình cảm: Ở cạnh một người hiền hòa, bạn không còn những bực dọc khi không cần thiết.

Tài lộc: Nhiều món đồ không cần thiết, cố gắng hạn chế mua để tiết kiệm tiền.

Sức khoẻ: Uống nhiều nước ngọt, không tốt cho tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.