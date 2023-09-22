Sau 16h30 chiều mai, thứ Bảy (23/9/2023): 3 con giáp lật ngược số mệnh, vận may cũng dần được cải thiện, khổ mấy cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 16:05

Tử vi ngày 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi này may mắn tột đỉnh, tiền thu về tay liên tục, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 23/9/2023, tuổi Hợi hoàn thành tốt mọi việc được giao, thậm chí có thể đạt được thành công mà không cần đấu tranh nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh không định há miệng chờ sung mà luôn muốn tham gia vào thử thách.

Về mặt tình cảm, tuổi Hợi và nửa kia có một ngày khá yên bình bởi tình cảm của hai người vẫn tiến triển tốt đẹp. Dần dần, bản mệnh đã biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương, đôi bên không còn tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt.

Người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ của người khác giới trong ngày hôm nay. Nếu có thiện cảm với đối phương, bản mệnh có thể cho đôi bên cơ hội tìm hiểu về nhau kĩ hơn. Rất có thể đó là người con giáp này đã chờ đợi suốt bấy lâu nay.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Sau 16h30 chiều mai, thứ Bảy (23/9/2023): 3 con giáp lật ngược số mệnh, vận may cũng dần được cải thiện, khổ mấy cũng giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi cừu có tính cách đặc biệt nổi bật, làm việc gì cũng có thái độ lạc quan vào sau 16h30 chiều 23/9. Họ cũng khá cẩn thận đối với những việc thuộc lĩnh vực kinh doanh. Con giáp này duy trì thái độ lạc quan, cư xử vui vẻ, hòa thuận với những người thân trong gia đình. Họ cũng đối xử với bạn bè vô cùng trung thành.

Người có tính cách như vậy cũng rất quan tâm đến người nhà, biết chăm lo cho tình cảm gia đình. Ngày thường, con giáp tuổi Mùi sẵn lòng nhường nhịn nên không khí gia đình của họ rất tốt. Hậu thuẫn vững vàng, tinh thần vui vẻ khiến họ cũng đạt hiệu quả cao trong công việc, sự nghiệp tiến triển vượt bậc.

Sau 16h30 chiều mai, thứ Bảy (23/9/2023): 3 con giáp lật ngược số mệnh, vận may cũng dần được cải thiện, khổ mấy cũng giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ không muốn níu kéo ai, người yêu muốn chia xa bạn vẫn sẵn lòng. 

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ góp nhặt nhiều ý tượng, tạo nên nhiều dự án lớn. 

Tình cảm: Cả hai muốn đi xa cần thời gian, chia sẻ cùng nhau những sự việc đã trải qua.  

Tài lộc: Tốt tài lộc, may mắn cho bạn nhiều điều bất ngờ mới.   

Sức khoẻ: Ăn không ngon, mất ngủ vì uống nhiều trà. 

Sau 16h30 chiều mai, thứ Bảy (23/9/2023): 3 con giáp lật ngược số mệnh, vận may cũng dần được cải thiện, khổ mấy cũng giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6h30 sáng mai, thứ Bảy 23/9/2023: 3 con giáp may mắn nhận lộc trời, hôn nhân hạnh phúc, tài vận bùng nổ bất ngờ

Đúng 6h30 sáng mai, thứ Bảy 23/9/2023: 3 con giáp may mắn nhận lộc trời, hôn nhân hạnh phúc, tài vận bùng nổ bất ngờ

Trong ngày mới này, 3 con giáp sau nếu biết nắm bắt cơ hội thì có thể xây dựng cuộc sống viên mãn.

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