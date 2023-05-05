Đúng ngày mai 6/5/2023: 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', 10 ngày tới tài lộc đạt đỉnh, tình cảm thăng hoa

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dậu luôn có sức bật mạnh mẽ. Họ luôn mở rộng tầm mắt để phát hiện các cơ hội tốt cho việc thăng tiến của mình.

Trong 10 ngày đầu tháng 5 dương lịch, người tuổi Dậu dẫn đầu trên con đường trở nên giàu có, thanh toán mọi nợ nần. Đối với con giáp này, việc xây dựng hình tượng tốt trong mắt mọi người rất quan trọng.

Con giáp này cũng giữ thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, tính cách kiên định, có khả năng chống lại sự cám dỗ, giúp bản thân không bị sa vào những thói hư, tật xấu.

Họ cần mở rộng mối quan hệ, trở thành người đáng tin cậy để không bị đồng đội “cho ra rìa”. Như vậy, con giáp tuổi Dậu sẽ không lo bỏ lỡ cơ hội tiến bộ.

Trong đầu tháng 5, họ sẽ không phụ lòng mọi người, đạt hiệu quả cao trong công việc, tăng thêm thu nhập, cơ hội làm giàu không xa.

Người tuổi Dậu dẫn đầu trên con đường trở nên giàu có, thanh toán mọi nợ nần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Sửi có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Khoảng 2 năm tới đây, con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Ngoài ra, người tuổi Sửu rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến từ 2023, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Sửu cũng được nâng cao.

Người tuổi Sửu không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Những người tuổi Sửu trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn thông minh, hoạt bát, lương thiện lại có phúc khí dồi dào, tài vận hưng thịnh. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng diễn ra thuận lợi. Trong cuộc sống, tuổi Thân được không ít người yêu quý, luôn có quý nhân phù trợ

Tử vi dự báo rằng, từ năm 2023 đến 2031, vận khí của người tuổi Thân vô cùng vượng phát. Con giáp này gặp nhiều may mắn trong công việc. Bản mệnh có quý nhân dẫn đường chỉ lối nên có thể thăng tiến nhanh chóng trên con đường sự nghiệp, gặt hái được nhiều thành công khiến mọi người ngưỡng mộ.

Công việc phát triển mạnh mang lại nguồn thu nhập dồi dào cho tuổi Thân. Ngoài ra, nhờ có sự nhanh nhạy, giỏi thích ứng với thời cuộc nên tuổi Thân đầu tư vào lĩnh vực gì cũng có thể thu lời nhanh chóng.

Người tuổi Thân vốn thông minh, hoạt bát, lương thiện lại có phúc khí dồi dào, tài vận hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!