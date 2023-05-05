3 con giáp vận đào hoa bùng nổ, gặp người trong mộng ngày năm 2023

Tâm linh - Tử vi 05/05/2023 11:21

Trong năm 2023, 3 con giáp này sẽ gặp được người tình trong mộng, tình duyên thắm nồng tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc ngọt ngào.

Tuổi Dần

Tuổi Dần vốn là con giáp biết tạo cho người khác sự ấn tượng với vẻ ngoài điềm tĩnh, chín chắn. Có lẽ bởi vậy mà bạn thường xuyên nhận được sự yêu mến và tin tưởng của những người xung quanh. Xét về phương diện tình cảm, bạn là người sống khá bảo thủ và bị động nhưng ngược lại yêu ai thì yêu rất thật lòng, chân thành tận tâm, mọi sự quan tâm, yêu thương bạn đều dành hết cho đối phương. Đó cũng chính là lý do vì sao bạn không có quá nhiều mối tình, tình trường hạn hẹp nhưng các mối tình thường lâu bền.

Trong thời điểm ngày Valentine cận kề, được sao Thái Dương chiếu mệnh mạnh mẽ là dấu hiệu tốt cho đường tình duyên, nhất là với nam mệnh. Trong ngày này, nếu bạn cảm thấy bản thân có tình cảm đặc biệt với ai đó cũng đừng ngại ngần mà bỏ qua mối nhân duyên tốt đẹp.

Với nữ mệnh, bạn nhận được lời ngỏ ý làm quen đến từ người khác giới. Đừng lo ngại vấn đề xưa cũ sẽ lặp lại thêm một lần nữa, đây là một đối tượng khá triển vọng đó. Hãy thử cho đối phương cơ hội xem sao.

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Tuổi Dần vốn là con giáp biết tạo cho người khác sự ấn tượng với vẻ ngoài điềm tĩnh, chín chắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chịu ảnh hưởng do phạm Thái Tuế, vận trình tình cảm của người tuổi Dậu cũng không ít biến động, nhưng nếu năm ngoái đã có bước ngoặt đáng nhớ trong chuyện tình cảm thì vận trình của năm nay sẽ rất tốt. Ví dụ, nếu bạn đã kết hôn, bạn có khả năng sinh con trong năm nay rất cao.

Tuy nhiên, do vận đào hoa trong năm nay khá mạnh nên dù đã chia tay hay ly hôn thì cũng không cần phải lo lắng, nhiều khả năng một mối quan hệ mới sẽ được mở ra.

Với người tuổi Dậu độc thân, nhiều cơ hội để con giáp này gặp được người mình yêu mến, tuy nhiên mối quan hệ của cả hai lại không được ổn định, có duyên nhưng chưa hẳn đã có phận.

Người tuổi Dậu cần tự chủ, tránh để bản thân rơi vào “hố sâu” tâm lý. Đối với những người tuổi Dậu đã kết hôn, vào năm Quý Mão 2023, nên tiết chế tính khí của bản thân, không vì phút bốc đồng mà khiến đối phương bị tổn thương.

3 con giáp vận đào hoa bùng nổ, gặp người trong mộng ngày năm 2023 - Ảnh 2
Người tuổi Dậu cần tự chủ, tránh để bản thân rơi vào “hố sâu” tâm lý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, người tuổi Ngọ thường được mọi người yêu quý bởi tính cách hào sảng, phóng khoáng, đối xử với mọi người đều thiện lương, có tình có nghĩa. Ưu điểm của con giáp tuổi Ngọ là vì họ luôn biết cách thể hiện điểm mạnh của mình, sống vừa lý trí vừa tình cảm một cách cân bằng, không dễ dàng để lộ khuyết điểm trước người khác.

Năm 2023 này, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, dù khó khăn cũng có quý nhân hỗ trợ nên đều được giải quyết suôn sẻ, nhanh chóng nhờ vận đào hoa vượng phát. Tuổi Ngọ độc thân trong năm nay cũng sẽ có cơ hội gặp được chân ái.

3 con giáp vận đào hoa bùng nổ, gặp người trong mộng ngày năm 2023 - Ảnh 3
 Người tuổi Ngọ thường được mọi người yêu quý bởi tính cách hào sảng, phóng khoáng, đối xử với mọi người đều thiện lương, có tình có nghĩaẢnh minh họa: Internet

 * Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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