Tử vi ngày mai 5/5/2023: Dậu có thể tiến xa trong tình cảm, Hợi khá 'hanh thông', thi cử may mắn, có tiếng nói trong công việc

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 22:22

Tử vi con giáp ngày 5/5/2023 có những thay đổi như thế nào ở các phương diện: Công việc, tài lộc, tình duyên, sức khỏe?

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 5/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu tiến xa với người ấy.

Công việc: Trong công danh người tuổi Dậu đôi lúc lơ là, quên mất các công việc quan trọng. 

Tình duyên: Tình cảm đang tiến triển tốt, hãy ngỏ lời khi cả hai thực sự sẵn sàng cho mối quan hệ xa hơn.

Tài lộc: Cát khí tài lộc đến bất ngờ, tiền của bạn sẽ là của bạn. 

Sức khỏe: Không dùng được thuốc tây, bạn có thể dùng thuốc bắc, thuốc nam miễn sao giúp khoẻ mạnh.

Tử vi ngày mai 5/5/2023: Dậu có thể tiến xa trong tình cảm, Hợi khá 'hanh thông', thi cử may mắn, có tiếng nói trong công việc - Ảnh 1
Người tuổi Dậu đôi lúc lơ là, quên mất các công việc quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Quan nhập cục, người tuổi Tuất thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình trong công việc, đưa ra nhiều giải pháp thích hợp để cải thiện hiệu suất hiện tại. Bạn cũng nhận được sự tin tưởng từ mọi người bởi năng lực của con giáp này đã được khẳng định từ lâu. 

Vận trình tài lộc cũng không có gì đáng lo lắng, tuy không đến mức vượng phát nhưng công việc tiến triển thuận lợi nên chỉ cần làm tốt thì ắt sẽ thu được tiền bạc cho mình. Các nguồn thu ổn định, về lâu về dài sẽ là chỗ dựa giúp người tuổi Tuất an tâm hơn. 

Về mặt tình cảm, bạn và người ấy có lẽ cần phải cải thiện lối sống một chút. Hãy bắt đầu bằng việc thay đổi một vài thói quen để hòa hợp với nhau hơn. Điều này không chỉ có ích cho cá nhân mỗi người mà chắc chắn cũng sẽ có tác động tốt đến mối quan hệ của hai bạn.

Tử vi ngày mai 5/5/2023: Dậu có thể tiến xa trong tình cảm, Hợi khá 'hanh thông', thi cử may mắn, có tiếng nói trong công việc - Ảnh 2
Người tuổi Tuất thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình trong công việc, đưa ra nhiều giải pháp thích hợp để cải thiện hiệu suất hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc: Trong tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy do được Chính Quan nâng đỡ nên công việc của tuổi Hợi khá hanh thông, thi cử may mắn, có tiếng nói trong cơ quan.

Tình duyên: Ngũ hành tương xung nên trong ngày người tuổi Hợi có thể gặp chuyện buồn về tình cảm.

Sức khỏe: Hôm nay bản mệnh cần phải ăn uống có chừng mực hơn nhé.

Tài chính: Tuổi Hợi đang may mắn được Thiên Tài nhập cục nên đường tài lộc khởi phát.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Tử vi ngày mai 5/5/2023: Dậu có thể tiến xa trong tình cảm, Hợi khá 'hanh thông', thi cử may mắn, có tiếng nói trong công việc - Ảnh 3
Tuổi Hợi khá hanh thông, thi cử may mắn, có tiếng nói trong cơ quan - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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