Tử vi con giáp ngày 4/5/2023: Thìn 'lục đục' trong hôn nhân, Tỵ gặp phải 'tai bay vạ gió' trong công việc

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thìn tài giỏi, có con mắt nhìn xa trông rộng. Trước khi làm việc gì, con giáp này đều tính toán kỹ lưỡng chứ không làm việc tùy tiện. Cũng bởi vậy mà con giáp này tránh được những sai lầm. Bước sang năm Quý Mão, con giáp tuổi Thìn cũng như người tuổi Thân, gặp hạn Tam Tai nên vận trình sự nghiệp có phần trắc trở.

Con giáp này cũng nên hạn chế đi lại. Họ có thể gặp sự cố, tai nạn trong các chuyến công tác. Trong đầu tư làm ăn, con giáp tuổi Thìn chỉ nên bỏ một phần vốn để giảm thiểu rủi ro. Hãy nhớ rằng đầu tư gì cũng thế, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.

Ngoài ra, do Mão - Thìn tương hại nên tuổi Thìn còn phạm Hại Thái Tuế. Năm nay, con giáp này dễ lục đục trong chuyện hôn nhân. Tình cảm vợ chồng dễ bị sứt mẻ. Con giáp này cẩn cẩn trọng lời ăn tiếng nói, đừng quá tin tưởng người khác kẻo vạ miệng, bị bán đứng, làm ăn có rủi ro.

Người tuổi Thìn tài giỏi, có con mắt nhìn xa trông rộng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Năm 2023 là năm Tam tai thứ 2 tuổi Tý bước vào hạn xấu. Đây được dự báo là năm hạn nặng nhất trong 3 năm. Tuổi Tý có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực từ công việc, tình cảm cho đến sức khỏe.

Năm Quý Mão 2023, tuổi Tý gặp khó khăn bủa vây vì vừa gặp hạn Tam tai vừa xung Thái Tuế. Tuổi Tý bước sang năm 2023 cần cẩn thận trong đầu tư, làm ăn, đề phòng tiểu nhân hãm hại, tiền bạc "rơi rớt", dễ gặp thị phi.

Bản mệnh cần cẩn trọng trong đi lại, hạn chế xuất hành, kỵ sông kỵ biển để tránh rủi ro.

Năm Quý Mão 2023, tuổi Tý gặp khó khăn bủa vây vì vừa gặp hạn Tam tai vừa xung Thái Tuế - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp xui xẻo tuần này nên cần phải chuẩn bị tinh thần mình sẽ bị vướng vào thị phi, từ đó cẩn thận hơn trong cách nói năng, hành xử, không gây thù chuốc oán với người khác.

Trong công việc, thi thoảng bạn gặp phải tai bay vạ gió từ đâu tới, muốn yên ổn làm việc cũng khó. Bản mệnh hãy nhắc nhở bản thân tập trung làm việc và luôn giữ tinh thần lạc quan, như vậy bạn có thể nhìn ra cơ hội giữa nguy cơ.

Với người làm kinh doanh, hung tinh có thể mang theo những tin xấu khi mà con giáp này không đủ bản lĩnh để chèo chống. Bạn nên để ý đến giấy tờ, công văn kẻo mất mát hoặc vướng vào gian lận.

Trên phương diện tiền bạc, nhiều sự cố bất ngờ xảy ra khiến con giáp này phải tốn một khoản không nhỏ mới có thể giải quyết được. Muốn cải thiện cuộc sống, bạn nên tìm thêm công việc phụ để kiếm tiền, không nên đứng yên một chỗ.

Mối quan hệ của bạn cũng thường xuất hiện sự tranh cãi, họa từ miệng mà ra. Dù là vợ hay đôi lứa đang yêu, bạn cũng chớ nên hành xử quá vô tư, không để ý đến cảm nhận của người ấy. Làm việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ đến đối phương.

Tuổi Tỵ là con giáp xui xẻo tuần này nên cần phải chuẩn bị tinh thần mình sẽ bị vướng vào thị phi, từ đó cẩn thận hơn trong cách nói năng, hành xử, không gây thù chuốc oán với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, thi thoảng bạn gặp phải tai bay vạ gió từ đâu bay tới, muốn yên ổn làm ăn cũng khó. Với người làm kinh doanh, hung tinh mang theo những tin xấu khi mà con giáp này không đủ bản lĩnh để chèo chống. Tỵ cũng nên để ý đến giấy tờ, công văn kẻo mất mát hoặc gian lận.

Nhiều sự cố bất ngờ xảy ra, con giáp này phải bỏ ra một khoản không nhỏ mới có thể giải quyết được. Nhưng rồi bạn lại nhanh chóng kiếm lại được khoản tiền đã mất nên đừng hoảng hốt. Nhiều người sẽ tìm thêm công việc phụ để kiếm tiền, không chịu đứng yên một chỗ.

Đường tình duyên của Tỵ xuất hiện sự tranh cãi, họa từ miệng mà ra. Tuổi này tính tình trẻ con, vô tư, “phổi bò” nhưng hay gặp người nhỏ nhen nên dễ sinh mâu thuẫn. Hãy thận trọng khi giao tiếp nhé Tỵ, nhất là các bạn trẻ, mồm miệng đỡ tay chân, khôn khéo lên một chút nhé.

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!