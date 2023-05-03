Từ tháng 5 tới cuối năm 2023: 3 con giáp này sẽ ‘phất’ lên như diều gặp gió, kinh doanh phát tài, lộc lá đầy tay

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trong tháng 5/2023 tương đối sáng sủa, tiền bạc về túi liên tục. Nhìn chung, tuổi Tỵ không phải lo lắng về vấn đề tài chính. Chỉ cần làm đúng trách nhiệm của bản thân, con giáp này có thể thu về số tiền kha khá.

Người kinh doanh buôn bán cũng có vận trình hanh thông, mọi việc diễn ra thuận lợi. Các hạng mục đầu tư đều được xúc tiến nhanh chóng, lợi nhuận thu về khả quan.

Người làm công ăn lương có thể hưởng mức thưởng cao, nguồn thu nhập chính và phụ đều được cải thiện.

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trong tháng 5/2023 tương đối sáng sủa, tiền bạc về túi liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo ngũ hành, tuổi Ngọ tương ứng với Hỏa, tài lộc sẽ tụ lại như đống lửa. Nếu tập trung cho con đường tài lộc trong năm nay, chắc chắn sẽ ngày càng phát triển.

Nếu con giáp chịu khó đầu tư, càng đầu tư nhiều hạng mục càng tốt, tiền kiếm được sẽ nhiều như sao trên trời. Có thể nói từ Rằm tháng 6, Thần Tài ngồi trong nhà tuổi Ngọ, muốn nghèo cũng không nổi, tiền bạc không cách này cũng cách khác tìm đến với con giáp.

Tuổi Ngọ tương ứng với Hỏa, tài lộc sẽ tụ lại như đống lửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hào hiệp, can đảm, giàu nghị lực là đức tính của người tuổi Dần. Con giáp tuổi này thường gặp may mắn, phú quý tài lộc. Họ cũng là người khảng khái, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Con giáp tuổi này có vận quý nhân vượng, dù khó khăn cũng có người giúp đỡ.

Trong tháng 5, người tuổi Dần có phúc khí vượng phát, làm việc thuận lợi. Người tuổi này làm kinh doanh các thương vụ thuận buồm xuôi gió. Còn tuổi Dần làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ thu về nhiều thành quả. Biết nắm bắt những cơ hội, con giáp tuổi Dần làm đâu thắng đó, tài lộc sự nghiệp của họ đều tăng cao. Trong tháng này, con giáp không gặp phải các vận hạn về sức khoẻ.

Hào hiệp, can đảm, giàu nghị lực là đức tính của người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!