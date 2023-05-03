Tháng 5/2023: 3 con giáp này gặp phải 'vận đen', tiểu nhân rình rập và khó khăn chồng chất

Tuổi Dậu cũng thuộc một trong những con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong tháng cô hồn. Theo tử vi , những chú gà trong tháng 7 âm lịch này cần tỉnh táo hơn khi làm những việc liên quan đến tiền, điển hình như khi gặp gỡ, kết giao với đối tác kinh doanh.

Bản mệnh đôi khi cũng đánh giá quá cao bản thân mình, tự mình đưa mình vào thất bại. Lời khuyên cho con giáp này là hãy biết khiêm tốn, ông trời sẽ không phụ lòng người biết phấn đấu. Những kẻ tiểu nhân kia sẽ phải tự khuất phục trước thành công của bản mệnh. Hãy khiến họ phải nhận ra rằng, thành công của những chú gà là hoàn toàn xứng đáng. Một điều nữa tuổi Dậu nhớ nhập tâm là không được dễ dàng đặt lòng tin vào người khác, nhẹ dạ cả tin có thể dẫn đến tiền mất tật mang.

Đây không phải là tháng phù hợp để con giáp này tiến hành những kế hoạch, dự án lớn. Không được cát tinh soi chiếu, thiếu đi may mắn lại gặp phải sự ngáng đường của kẻ tiểu nhân nên tuổi Dậu khá chật vật trong tháng cô hồn.

Tuổi Dậu nhớ nhập tâm là không được dễ dàng đặt lòng tin vào người khác, nhẹ dạ cả tin có thể dẫn đến tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp Ngũ Quỷ hung tinh quấy phá trong tuần này nên nhiều khó khăn liên tiếp ập đến. Có lúc bạn tưởng như mình phải bỏ cuộc, nhưng cuối cùng thì mọi việc vẫn sẽ ổn thỏa nếu bạn cố gắng không ngừng.

Bản mệnh chú ý tuần này có điềm tiểu nhân quấy phá trong công việc hoặc bị đồng nghiệp nói xấu. Cùng cảnh đi làm vất vả như nhau nhưng cơ quan bạn lại hay có kẻ thích thể hiện, khó tính, chuyên hạ bệ người khác.

Hãy cẩn thận khi làm việc bởi có nhiều việc tưởng chừng nhỏ nhặt và hay bị bỏ qua nhưng thực tế lại có sức ảnh hưởng rất lớn.

Ngoài ra, bạn còn phải cố gắng rất nhiều nếu muốn cân bằng thu chi. Đặc biệt, bản mệnh nên tránh những quyết định quan trọng vào thời điểm đầu tuần. Hãy nhắc nhở bản thân cứ nỗ lực hết sức mình rồi sẽ có lúc bản mệnh nhận được quả ngọt xứng đáng.

Cuối cùng, bạn nên cẩn thận mặt sức khỏe của mình trong tuần này. Cơ thể của bạn đang không được khỏe lắm, hay ốm đau lặt vặt nên cần nghỉ ngơi và làm việc khoa học.

Tuổi Tuất gặp Ngũ Quỷ hung tinh quấy phá trong tuần này nên nhiều khó khăn liên tiếp ập đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi khi không cẩn thận, có thể mắc những sai sót cơ bản trong công việc. Đây cũng là điểm yếu con giáp này cần sửa đổi để hoàn thiện bản thân.

Bước sang năm Quý Mão, người tuổi Thân gặp hạn Tam Tai. Vận trình khá trắc trở, con giáp này có thể bị tiểu nhân quấy phá, xung đột trong công việc. Không những thế, họ cũng cần cẩn trọng trong di chuyển để tránh va chạm xe cộ, gây thương tích.

Trong năm nay, nếu không cẩn thận, con giáp tuổi này có thể vướng kiện tụng, pháp luật, tốn tiền, tốn thời gian. Người tuổi này cần làm ăn thận trọng kẻo bị mắc lừa, tiền mất, tật mang. Đây là năm thứ 2 con giáp tuổi Thân gặp hạn Tam Tai.

Vì vậy, họ cần cẩn trọng trong chi tiêu. Dù làm ra ít hay nhiều tiền, con giáp này cũng chớ nên tiêu pha hoang phí. Lúc nào họ cũng cần có một khoản tiền để phòng thân, phòng khi tai nạn bất ngờ xảy ra. Ngoài ra, một số chuyện thị phi có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của người tuổi này.

Bước sang năm Quý Mão, người tuổi Thân gặp hạn Tam Tai - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!