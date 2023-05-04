'Nước chảy chỗ trũng': 3 con giáp lộc lá tràn trề, đỏ tình lẫn tiền trong tháng 5/2023

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 15:29

Sau đây là những con giáp rủng rỉnh nhất và túng thiếu nhất trong tháng 5/2023.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ nhất trong tháng 5. Họ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện năng lực của bản thân. Những người tuổi Thìn có tính cách tốt bụng, chu đáo, và được thần may mắn chiếu mệnh. Đa số họ có tính cách hướng ngoại, vui vẻ, hào phòng.

Bắt đầu tháng 5, đường tài lộc của con giáp tuổi Thìn sẽ tăng đều đều, tiền bạc rủng rỉnh, gia đạo hạnh phúc, cuộc sống bước sang một nấc thang hạnh phúc mới.

Khi gặp khó khăn, người tuổi Thìn cũng thường nhận được sự giúp đỡ của bạn bè khắp nơi. Đồng thời họ rất biết cách nắm bắt cơ hội để vượt qua chướng ngại vật một cách nhẹ nhàng, nhiều cơ hội làm giàu nhanh chóng. Hãy mạnh mẽ tiến lên và nắm bắt cơ hội làm giàu, vận mệnh rực rỡ nằm trong tay của bạn.

Tuy nhiên, để tránh tổn thất về tài chính, người tuổi Thìn vẫn cần đề phòng những kẻ gian xung quanh.

'Nước chảy chỗ trũng': 3 con giáp lộc lá tràn trề, đỏ tình lẫn tiền trong tháng 5/2023 - Ảnh 1
Người tuổi Thìn có sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ nhất trong tháng 5 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi Tam Hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú Khỉ. Bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm cát tinh Hữu Bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân, bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt.

Công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời đúng người nên tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỉ lệ thành công khá cao.

Phương diện tình cảm của Thân trong tháng 3 âm lịch này cũng có dấu hiệu khởi sắc. Bán Hợp cục thúc nhân duyên tìm tới, người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm “đau đầu” vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui về con cái.

Phương diện sức khỏe sẽ là mối bận tâm không nhỏ với Thân trong tháng này. Cơ thể có nhiều triệu chứng suy nhược, mệt mỏi, có thể do thời gian qua bạn có phần chủ quan và bỏ bê không chăm sóc cơ thể cẩn thận. Đi lại cũng cần chú ý giữ an toàn kẻo va chạm xe cộ, tai nạn dẫn tới thương tật.

'Nước chảy chỗ trũng': 3 con giáp lộc lá tràn trề, đỏ tình lẫn tiền trong tháng 5/2023 - Ảnh 2
Công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi tháng 5/2023 của 12 con giáp cho biết, tuổi Dần dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc. Sự quyết tâm thể hiện rõ ràng trong mỗi hành động của bản mệnh và đó chính chìa khóa để chạm tay tới thành công. Khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này là rất lớn.

Vận tài lộc của con giáp này khá bình ổn. Những thành tựu trong sự nghiệp giúp tuổi Dần có thu nhập ổn định, thậm chí có phần nhỉnh hơn chút xíu nhờ được khen thưởng. Buôn bán làm ăn có dấu hiệu vượng phát, có thể mạnh dạn mở rộng quy mô, phân phối thêm các tầng lớp khách hàng.

Đây cũng là thời điểm tuổi Dần sẽ thấy được những chuyển biến tích cực trong đường tình duyên của mình. Bản mệnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi có người yêu và hiểu mình. Người độc thân cuối cùng cũng không còn cô đơn bởi đã có người ở bên bầu bạn.

Tình hình sức khỏe của tuổi Dần trong thời gian này không có gì nghiêm trọng, có chăng chỉ là vài triệu chứng khó chịu do thay đổi thời tiết hay lối sống sinh hoạt mà ra. Ngoài ra, trong tháng có nhiều sự dịch chuyển, bản mệnh nên chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

'Nước chảy chỗ trũng': 3 con giáp lộc lá tràn trề, đỏ tình lẫn tiền trong tháng 5/2023 - Ảnh 3
Tuổi Dần dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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