Tử vi ngày mai 6/5/2023: Mão chật vật, bận rộn lại hay có tiểu nhân đeo bám trong công việc, Tỵ nhanh chóng 'thăng quan tiến chức'

Tâm linh - Tử vi 05/05/2023 14:11

Tử vi con giáp ngày 6/5/2023 nhận định về công việc, tài chính, tình duyên, giờ may mắn của tuổi: Mão, Thìn, Tỵ.

Tuổi Mão

Mão rất vất vả trong đường sự nghiệp vì nay lâm Kiếp Tài. Công việc lúc nào cũng chật vật, bận rộn lại hay có tiểu nhân đeo bám. Mão nhiệt tình, thẳng tính nhưng dễ bị lợi dụng, bạn sẽ nảy sinh nghi ngờ trong quyền lợi của mình ở cơ quan. 

Vì gặp Tương Hình nên con giáp này hay tủi hờn, chịu nhiều áp lực từ người nhà, người yêu. Bạn hay bị người ấy hiểu lầm gây ra tranh cãi, mệt mỏi vì những lần xung đột. Tốt nhất bạn nên dành ra thời gian để tĩnh tâm, nghỉ ngơi. 

Bù lại đường tiền bạc khá vượng phát nhờ Thủy sinh Mộc. Mão làm giàu bằng chính khả năng của mình, lộc lá buôn bán nhiều đến ghen tị. Nếu bạn làm ăn có tâm thì ắt sẽ có tầm, trong tương lai không lo thiếu tiền tiêu.

Tử vi ngày mai 6/5/2023: Mão chật vật, bận rộn lại hay có tiểu nhân đeo bám trong công việc, Tỵ nhanh chóng 'thăng quan tiến chức' - Ảnh 1
Mão rất vất vả trong đường sự nghiệp vì nay lâm Kiếp Tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 6/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay nên học hỏi và phát triển bản thân.  

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn chưa có đủ kinh nghiệm làm việc, cần học hỏi thêm nhiều kiến thức và phát triển đúng hướng.

Tình duyên: Người tuổi Thìn tình cảm của cả hai đôi lúc nhạt nhoà, nên hàn gắn và chia sẻ với nhau nhiều hơn.   

Tài lộc: Học cách đầu tư và thực hành bằng số tiền tiêu hao ít nhất.  

Sức khỏe: Thể trạng thường suy nhược, nên ăn các món bổ dưỡng, tập luyện nâng cao sức khoẻ tinh thần.  

Tử vi ngày mai 6/5/2023: Mão chật vật, bận rộn lại hay có tiểu nhân đeo bám trong công việc, Tỵ nhanh chóng 'thăng quan tiến chức' - Ảnh 2
Người tuổi Thìn hôm nay nên học hỏi và phát triển bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đường thăng quan tiến chức của tuổi Tỵ đón tin vui, tử vi nói rằng đây là thời điểm thích hợp để mệnh chủ bứt phá và thể hiện tài năng của mình, tương lai được dự báo sẽ rất rộng mở. Tình cảm gia đình còn nhiều ghen tuông, điều này đang đẩy mối quan hệ hai người đi đến sự chán nản tuyệt vọng. Vận trình tài chính nhiều rủi ro vì đem tất cả vốn liếng đi đầu tư khi không có sự chắc chắn nào.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 15h

Tử vi ngày mai 6/5/2023: Mão chật vật, bận rộn lại hay có tiểu nhân đeo bám trong công việc, Tỵ nhanh chóng 'thăng quan tiến chức' - Ảnh 3
Đường thăng quan tiến chức của tuổi Tỵ đón tin vui - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

 

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