Tử vi thứ 7 ngày 6/5/2023: Tý 'lận đận' tình cảm, Dần dự báo sắp có biến động lớn trong công việc

Tâm linh - Tử vi 05/05/2023 13:14

Tử vi con giáp ngày 6/5/2023 nhận định về công việc, tài chính, tình duyên, giờ may mắn của tuổi Tý, Sửu, Dần.

Tuổi Tý

Vận có Chính Ấn nên những bạn tuổi Tý chuẩn bị thi cử, xin thăng chức, xin việc sẽ thuận lợi, không cần phải lo lắng. Tuy nhiên nếu Tý muốn bản thân phát triển nhiều hơn nữa cần có chí tiến thủ, chịu khó lắng nghe kinh nghiệm từ người đi trước. 

Tình cảm có chút bấp bênh, vợ chồng không hiểu nhau và hay cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn trẻ tuổi Tý cảm thấy chán yêu đương, có hay không có người yêu cũng không còn quan trọng nữa mặc dù cha mẹ đang hối thúc. 

Tiền bạc ổn định nhờ cục diện hai hành Thủy tương hòa. Con giáp này siêng năng, chịu khó nên cũng tích lũy được kha khá số vốn làm ăn, thời gian tới bạn nào mà có ý định lập nghiệp, kinh doanh thì hãy làm nhé.

Tử vi thứ 7 ngày 6/5/2023: Tý 'lận đận' tình cảm, Dần dự báo sắp có biến động lớn trong công việc - Ảnh 1
Tình cảm có chút bấp bênh, vợ chồng không hiểu nhau và hay cãi cọ vì những chuyện nhỏ nhặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 6/5/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu trân trọng người ở cạnh giúp bạn hạnh phúc dài lâu.

Công việc: Người tuổi Sửu công việc hôm nay chưa có mục tiêu công việc rõ ràng, thường tự đắc, không phát triển bản thân. 

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu hôm nay nên nắm bắt cơ hội ở cạnh người trân trọng và giúp đỡ bạn. 

Tài lộc: Tài lộc của người khác dựa vào nỗ lực và cố gắng, bận cần chăm chỉ hơn.   

Sức khỏe: Lối sống lành mạnh giúp bạn có được thể trạng tốt.

Tử vi thứ 7 ngày 6/5/2023: Tý 'lận đận' tình cảm, Dần dự báo sắp có biến động lớn trong công việc - Ảnh 2
Người tuổi Sửu trân trọng người ở cạnh giúp bạn hạnh phúc dài lâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường danh vọng của tuổi Dần dự báo sắp có biến động lớn, những công việc mà con giáp này đang phụ trách liên tục xảy ra vấn đề khiến bạn mất sự tín nhiệm của cấp trên. Yêu đương trắc trở, con giáp này đang bị cuốn và mối quan hệ mập mờ, sai trái mà không thể dứt ra được; người đã có đôi cũng chưa chắc bên lâu. Vấn đề tiền bạc tạm ổn, không quá tốt cũng chẳng tệ mấy.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 9h

Tử vi thứ 7 ngày 6/5/2023: Tý 'lận đận' tình cảm, Dần dự báo sắp có biến động lớn trong công việc - Ảnh 3
Con đường danh vọng của tuổi Dần dự báo sắp có biến động lớn, những công việc mà con giáp này đang phụ trách liên tục xảy ra vấn đề khiến bạn mất sự tín nhiệm của cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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