Đúng hôm nay, Chủ Nhật 18/1/2026, 3 con giáp Thần Phật chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ, tiền bạc đếm tiền sái tay, tài lộc bay đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 18/01/2026 05:50

3 con giáp Thần Phật chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ, tiền bạc đếm tiền sái tay, tài lộc bay đầy nhà.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ có nhiều khởi sắc, tài lộc vượng phát cả trong cuộc sống lẫn công việc trong 10 ngày nữa. Công việc rất thuận lợi, đối tác chuyên nghiệp hơn, mọi việc đều diễn ra đúng ý của bạn. Do đó, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng và hiệu quả. Đồng thời, được quý nhân dẫn đường chỉ lối, bạn tạo nên nhiều đột phá, nhanh chóng có được cơ hội để mở rộng, phát triển sự nghiệp, tạo tiền đề vững chắc cho sự thăng tiến trong tương lai.

Mối quan hệ yêu đương của con giáp này đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu chớm nở. Đặc biệt, nếu bạn đang độc thân, hãy giữ cá tính riêng, điều này sẽ cực kỳ thu hút những người có cùng tần số với bạn và mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời và cảm giác an toàn để bạn có thể tự tin nương tựa.

 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 18/1/2026, 3 con giáp Thần Phật chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ, tiền bạc đếm tiền sái tay, tài lộc bay đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Phương diện tài lộc của người tuổi Sửu có nhiều khởi sắc ngay từ đầu tuần nhờ có Thần Tài ghé thăm trong thời gian tới. Bạn có các nguồn thu nhập khá, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi khi được khách hàng và đối tác tin tưởng nên tiền đổ về túi nhanh chóng.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ có nhiều cơ hội cải thiện đường tình duyên. Người độc thân thêm phần chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình, một số bạn có thể nảy sinh tình yêu nơi công sở với đồng nghiệp sớm chiều đụng mặt nhưng trước đó ít cơ hội nói chuyện với nhau.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 18/1/2026, 3 con giáp Thần Phật chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ, tiền bạc đếm tiền sái tay, tài lộc bay đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận may của người tuổi Dậu có phần khởi sắc, ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài. Ngoài ra, bạn cũng có thể tiến bộ như ý muốn, luôn dư dả, không thiếu tiền, sống rất hạnh phúc. Do đó, bạn có cơ hội được khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, càng có chỗ đứng nhất định trong xã hội.

Đối với nhiều người tuổi Dậu, bạn sẽ cảm nhận sự ấm áp và yên bình trong chính ngôi nhà của mình là điều bạn thật sự cần trong giai đoạn này. Áp lực, thử thách trong công việc đều tan biến khi quây quần với người thân của mình. Do đó, bạn hãy dành cho nhau những điều tuyệt vời, tạo nên nhiều kỷ niệm vui vẻ.

 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 18/1/2026, 3 con giáp Thần Phật chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ, tiền bạc đếm tiền sái tay, tài lộc bay đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 18/1/2026, Thần Tài giúp sức, quý nhân kề bên, 3 con giáp rước lộc về nhà, công việc thành công vang dội, tiền đầy két sắt

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 18/1/2026, Thần Tài giúp sức, quý nhân kề bên, 3 con giáp rước lộc về nhà, công việc thành công vang dội, tiền đầy két sắt

Thần Tài giúp sức, quý nhân kề bên, 3 con giáp rước lộc về nhà, công việc thành công vang dội, tiền đầy két sắt .

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 18/1/2026, Thần Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 18/1/2026, Thần Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/1/2026), 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Cuối ngày hôm nay (18/1/2026), 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Chạm mặt chị giúp việc trong bộ đồ "định mệnh", tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật và quyết quay lưng bỏ chạy

Chạm mặt chị giúp việc trong bộ đồ "định mệnh", tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật và quyết quay lưng bỏ chạy

Tâm sự Eva 6 giờ 8 phút trước
Mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật để "giám sát", nàng dâu tung chiêu cuối khiến bà muối mặt hủy vé ngay lập tức

Mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật để "giám sát", nàng dâu tung chiêu cuối khiến bà muối mặt hủy vé ngay lập tức

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Chồng mới nằm xuống được 2 tuần, một kẻ lạ mặt đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi "đứng hình"

Chồng mới nằm xuống được 2 tuần, một kẻ lạ mặt đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi "đứng hình"

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước
Mẹ anh mắng một câu bóc trần bộ mặt thật của người yêu, tôi chỉ kịp chạy thoát thân

Mẹ anh mắng một câu bóc trần bộ mặt thật của người yêu, tôi chỉ kịp chạy thoát thân

Tâm sự Eva 6 giờ 19 phút trước
Tin chồng đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận được ảnh đám tang, nhìn rõ danh tính 2 người trong hình mà khóc ngất

Tin chồng đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận được ảnh đám tang, nhìn rõ danh tính 2 người trong hình mà khóc ngất

Tâm sự gia đình 6 giờ 49 phút trước
Chồng cũ đột ngột mang 5 tỷ tới tìm hai mẹ con, tôi vừa chạm tay vào vali tiền đã "rụng rời" khi nghe lời van xin của anh

Chồng cũ đột ngột mang 5 tỷ tới tìm hai mẹ con, tôi vừa chạm tay vào vali tiền đã "rụng rời" khi nghe lời van xin của anh

Tâm sự gia đình 6 giờ 59 phút trước
Vừa bước chân khỏi tòa đã bị "tiểu tam" chặn đường cười nhạo, tôi chỉ giơ nhẹ một tờ giấy khiến ả mặt cắt không còn giọt máu

Vừa bước chân khỏi tòa đã bị "tiểu tam" chặn đường cười nhạo, tôi chỉ giơ nhẹ một tờ giấy khiến ả mặt cắt không còn giọt máu

Tâm sự gia đình 7 giờ 4 phút trước
Dọn dẹp di vật của chồng vừa nằm xuống, tôi "ngã ngửa" khi một email lạ bóc trần bộ mặt thật bấy lâu

Dọn dẹp di vật của chồng vừa nằm xuống, tôi "ngã ngửa" khi một email lạ bóc trần bộ mặt thật bấy lâu

Tâm sự 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong thương tâm

Xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong thương tâm

Tử vi Chủ Nhật 18/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi Chủ Nhật 18/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Kinh hoàng cảnh tượng hàng chục xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, người dân bất lực đứng nhìn

Kinh hoàng cảnh tượng hàng chục xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, người dân bất lực đứng nhìn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 18/1/2026, Thần Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 18/1/2026, Thần Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (18/1/2026), 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Cuối ngày hôm nay (18/1/2026), 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng hoàng kim, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Sau đêm nay, Thần Tài báo mộng hoàng kim, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Sau ngày mai, Chủ Nhật 18/1/2026, 3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Sau ngày mai, Chủ Nhật 18/1/2026, 3 con giáp ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/1/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/1/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 18/1/2026, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 18/1/2026, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút