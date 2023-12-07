Đúng 6h sáng mai, thứ Sáu 8/12/2023, 3 con giáp cát khí thổi vào nhà, phất lên giàu khủng khiếp, đã may mắn còn phú quý đủ đường

Tử vi ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đào hoa, có nhiều người yêu thích.

Công việc: Người tuổi Hợi ngầm làm những việc bản thân chưa từng thử sức, cố gắng học thêm cái mới.

Tài lộc: Chủ động tìm kiếm cơ hội tăng cao thu nhập.

Sức khoẻ: Hãy để bản thân có cơ hội giữ tinh thần thoải mái, sức khoẻ tốt nhất khi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là người mưu trí, có năng lực, sẽ gặp nhiều cơ hội và thử thách trong cuộc sống. Đặc biệt, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa và nếu nắm bắt tốt mọi thứ thì tài lộc và sự nghiệp sẽ khởi sắc, vận rủi sẽ tan biến.

Đúng 8/12/2023, những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để thay đổi cục diện. Thời gian tới, tuổi Mùi sẽ phải đưa ra một quyết định quan trọng, điều này có ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của bạn. Không những thế, tuổi Mùi cũng sẽ được thần tài chiếu cố trong thời gian tới, câu chuyện một đêm làm giàu rất có thể xảy ra, tạo nền tảng tốt cho sự thăng hoa trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 8/12/2023, tuổi Mão có trạng thái khá hứng khởi. Con giáp này làm việc tự tin hơn, xử lý mọi thứ đâu ra và đó chính là yếu tố tiên quyết giúp gặt hái thành công. Nếu biết nhân đà này để thừa thắng xông lên, bản mệnh có thể nhận được rất nhiều may mắn hơn.

Tuy nhiên con giáp này cũng đừng nên vội ngủ quên trên chiến thắng hay tự mãn về bản thân mà có thái độ ngạo mạn, khinh thường người xung quanh. Đối phương có thể không gặp thời như bản mệnh nhưng đường dài mới biết ngựa hay.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm không được như ý có thể làm giảm niềm vui của tuổi Mão. Giữa con giáp này và nửa kia có nhiều mâu thuẫn và tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bản mệnh nên thẳng thắn nói ra những điều khiến mình khó chịu.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.