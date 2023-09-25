Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Ba ngày 26/9/2023, công việc của Dậu thuận lợi may mắn. Con giáp này biết rõ thế mạnh của mình ở đâu nên tìm ra phương hướng phát triển đúng đắn, không khoe khoang nhưng ai cũng biết năng lực của bản mệnh.

Tình cảm khởi sắc, người đã có gia đình dành nhiều thời gian hơn cho người thương, tình cảm được vun đắp tưới tắm mỗi ngày. Những người trẻ cũng nên tính đến chuyện cưới xin từ bây giờ, được tuổi thì nên cưới kẻo mất cơ hội tốt.

Mặt tài lộc cũng phúc lộc dồi dào, tâm trạng phấn chấn. Bản mệnh được đón nhận những cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ, có thể là tiền lương thưởng hoặc buôn bán, ngày này cực kỳ hợp đi buôn. Chăm chỉ cày cuốc thì cũng có ngày được trời thương cho đỡ vất vả.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hầu hết những người sinh năm Dần đều nóng tính, tài giỏi và có chính kiến riêng. Họ đam mê công việc của mình và có thể biến công việc thành sở thích. Từ ngày 26/9, cung hoàng đạo này hiểu được ý nghĩa công việc mình làm và dồn rất nhiều tâm huyết vào công việc này.

Tử vi học cho biết, những người sinh năm Dần hầu hết đều nóng tính, tài giỏi và có chính kiến riêng. Đồng nghiệp xung quanh cũng nhìn thấy tinh thần tích cực của người tuổi Dần. Họ được cấp trên chú ý và tạo cơ hội thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi muốn có nhiều tài sản, nhưng chưa muốn đi làm.

Công việc: Người tuổi Mùi mong muốn vị trí cao, nhưng ý tưởng còn hạn hẹp.

Tình cảm: Không từ bỏ được chuyển cũ, luôn chịu lấy những nỗi buồn một mình.

Tài lộc: Mức thu nhập muốn cao, nhưng lười làm việc chờ may mắn.

Sức khoẻ: Dạ dày khỏe thì tiêu hóa thức ăn mới tốt.

Ảnh minh họa: Internet

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