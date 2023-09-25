Vào đúng 12h trưa ngày 26/9: 3 con giáp lao đao chật vật, chịu nhiều gian khổ, cả đời phấn đấu cũng khó thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 22:40

Thời gian này, 3 con giáp sau thường vất vả và phải trải qua nhiều khó khăn, cần cẩn thận thất thoát tiền bạc.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 26/9/2023, sự nghiệp của tuổi Sửu không tốt, dễ bị thất bại trong công việc vì vướng tiểu nhân. Nguyên nhân của việc này xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt là do thời điểm này bản mệnh đang không ổn định về tinh thần.

Việc làm ăn cũng không suôn sẻ, con giáp này cẩn thận hết sức. Hôm nay đừng có cho ai vay tiền hay hào phóng bao người khác, hãy để đến ngày hôm sau. Bản mệnh chi tiền nhưng không có tiền quay về đâu, toàn gặp phải những người không biết điều.

Vận trình tình cảm bình ổn. Con giáp này nên bắt đầu tìm cách cân bằng mọi thứ, gạt bỏ những khúc mắc để có được hạnh phúc lâu dài. Gia đình, cha mẹ là trên hết, không ai thương bản mệnh bằng máu mủ ruột thịt cả nên hãy trân trọng họ.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Vào đúng 12h trưa ngày 26/9: 3 con giáp lao đao chật vật, chịu nhiều gian khổ, cả đời phấn đấu cũng khó thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần còn yếu đuối, chưa quyết định công việc bản thân yêu thích  

Công việc: Người tuổi Dần trốn tránh công việc, chưa có chứng kiến riêng của bản thân.    

Tình cảm: Hôm nay bạn khá yếu đuối, bị đối phương xúc phạm.   

Tài lộc: Thoải mái tự do với nguồn tài chính lớn từ gia đình. 

Sức khoẻ: Ít ăn rau, nên ăn thêm nhiều chất xơ. 

Vào đúng 12h trưa ngày 26/9: 3 con giáp lao đao chật vật, chịu nhiều gian khổ, cả đời phấn đấu cũng khó thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Đời sống tình cảm của tuổi Tỵ hôm nay có thể biến đổi khá nhiều và không ổn định. Có sự biến đổi trong tính cách và cảm xúc của bạn, gây ra sự nóng lạnh và thất thường trong mối quan hệ. Trong gia đình, mọi người nên hiểu rằng bạn có thể trải qua những biến đổi này và không nên đặt quá nhiều kỳ vọng. mong đợi.

Trong gia đình, vấn đề chi tiêu có thể gây ra áp lực và mâu thuẫn. Bạn có thể cảm thấy cần tự mình kiếm tiền và xoay sở mà không muốn phụ thuộc vào người khác. Tuy nhiên, hãy cân nhắc cách quản lý tài chính một cách thông minh để tránh căng thẳng không cần thiết.

Vào đúng 12h trưa ngày 26/9: 3 con giáp lao đao chật vật, chịu nhiều gian khổ, cả đời phấn đấu cũng khó thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Rạng sáng ngày mai, thứ Ba (26/9/2023): 3 con giáp tài lộc bùng nổ bất ngờ, mọi sự thuận buồm xuôi gió, chỉ việc nằm duỗi đếm tiền

Rạng sáng ngày mai, thứ Ba (26/9/2023): 3 con giáp tài lộc bùng nổ bất ngờ, mọi sự thuận buồm xuôi gió, chỉ việc nằm duỗi đếm tiền

Nhờ được quý nhân đưa đường chỉ lối, 3 con giáp này sự nghiệp thăng tiến vù vù nên hóa giàu ngoạn mục.

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