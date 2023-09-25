Đúng giờ Sửu 3 khắc ngày mai, thứ Ba (26/9/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, hóa giải mọi xui xẻo, phất như diều gặp gió

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Ba ngày 26/9/2023, tuổi Thân thăng tiến trong công việc, đặc biệt là những người phải giao tiếp nhiều. Người làm ăn buôn bán có tài lộc bất ngờ, hàng hóa bán đắt nhờ khéo ăn khéo nói.

Tình cảm chính là điểm sáng trong ngày của bản mệnh. Người tính không bằng trời tính, đôi khi nhân duyên tốt đẹp lại đến vào lúc bất ngờ nhất nên hội độc thân được phép hy vọng. Người có gia đình thì có lộc từ con cái, nên động viên con nhiều hơn.

Vận tài lộc của con giáp này khởi sắc hơn mọi ngày. Người làm công ăn lương có lộc bất ngờ, tuy công việc có phần vất vả hơn nhưng bù lại sẽ có một khoản thu nhập không nhỏ trong tay. Bản mệnh có thể thử vận may bằng một tờ vé số hoặc bốc thăm trúng thưởng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Do được Thần Tài trợ lực, ngày mới (26/9), tuổi Dần sẽ có 1 ngày vô cùng thuận lợi. Mọi việc xung quanh Dần đều sẽ được tiến hành suôn sẻ. Thời điểm này nếu bạn đặt toàn tâm toàn ý công sức của mình vào công việc hiện tại, chẳng mấy chốc sẽ giành được vị thế quan trọng.

Thu nhập của con giáp này cũng được cải thiện, tiền bạc dư dả hơn. Việc làm ăn có lộc, lợi nhuận đổ về nhanh chóng. Nếu có ý định mở rộng quy mô hay chuyển hướng, bạn có thể thực hiện trong giai đoạn này, may mắn đang đứng về phía bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão bận rộn với nhiều suy nghĩ không đến đâu, chưa quyết liệt với tình cảm.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão nên hiểu được tố chất của bản thân, làm việc ra đáng công việc, không nên từ bỏ cơ hội.

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm đấu tranh, có chứng kiến bản thân, đừng mãi nghe theo người khác.

Tài lộc: Chi phí cho điều trị tốn kém, bạn chưa có nhiều tiền.

Sức khoẻ: Chăm sóc sức khỏe tinh thần, thể chất tốt lên từng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

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