Đúng 17h chiều nay, thứ Tư 20/12/2023, 3 con giáp hái trọn may mắn, đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng

Tử vi hôm nay ngày 20/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay cẩn thận từng công việc bạn đảm nhận.

Tình cảm: Tình cảm chân thành, đủ lớn cho bạn biết cách yêu thương người khác.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc biết lắng nghe người khác.

Tài lộc: Khoản thu nhập quá lớn, cần kiểm soát triệt để.

Sức khoẻ: Nên để bản thân thoải mái, dễ chịu khi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp giỏi giang, hiền lành. Bản mệnh cố gắng phát triển sự nghiệp nhưng mục đích cuối cùng vẫn là làm thế nào để gia đình có cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Tử vi dự báo rằng từ 20/12, người tuổi Mão dồn nhiều tâm trí vào công việc, tài vận có sự chuyển biến tốt.

Đây là thời điểm vận trình của người tuổi Mão thăng hoa, thay số chuyển mệnh. Bản mệnh chỉ cần làm việc chăm chỉ thì nhất định kết quả đạt được sẽ rất xứng đáng. Tài lộc của người tuổi Mão tăng vọt, tiền của ngày một nhiều, cuộc sống gia đình thêm sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 20/12/2023 hôm nay, tuổi Dần trở nên thiếu kiên nhẫn. Con giáp này làm việc gì cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong, không dành tâm huyết, bỏ ngoài tai lời khuyên của người ngoài.

Thái độ làm việc như vậy sẽ khiến tuổi Dần dễ mắc phải lỗi sai không đáng có. Hãy sửa đổi ngay trước khi quá muộn, nếu không, bản mệnh sẽ phải tốn thêm thời gian khắc phục vấn đề, đồng thời làm xấu đi hình ảnh của bản thân trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Nếu cảm thấy quá mệt mỏi, con giáp này có thể tâm sự với nửa kia của mình hoặc những người mà bản mệnh tin tưởng. Làm vậy, dù đối phương không giúp được gì đi nữa, bản mệnh cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và có động lực hơn nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.