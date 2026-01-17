Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao

Tâm linh - Tử vi 17/01/2026 08:15

3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao.

Tuổi Mão

Vận may cho người tuổi Mão trên đường tài lộc ngày càng khởi sắc. Chuyện kiếm tiền bỗng trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Nhân lúc này, con giáp may mắn này nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng như đầu tư thêm vào các lĩnh vực khác để tiền bạc sinh sôi nảy nở.

Người làm nghề kinh doanh cũng có một ngày buôn may bán đắt, tiền bạc ào ạt đổ về nhà, bản mệnh chẳng phải lo phiền chuyện cơm áo gạo tiền. Bạn có thể tranh thủ mở rộng kinh doanh để tiền đẻ ra tiền thêm nữa. Tuy nhiên, nên chú ý xem xét kỹ càng nguồn thông tin cũng như đánh giá mức độ phát triển của lĩnh vực muốn đầu tư để tránh những tổn hao đáng tiếc. 

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Sửu

 

Người tuổi Sửu trời sinh có tính cách chăm chỉ, miệt mài làm việc. Bởi vì bản tính của con trâu là thận trọng và ổn định, nên người tuổi Sửu không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sự cố gắng của con giáp này cuối cùng cũng nhận được sự công nhận của cấp trên và đồng nghiệp, giúp họ thường xuyên được phân công phụ trách những công việc trọng đại, mang lại lợi nhuận cao. Những người làm ở vị trí lãnh đạo thì lại có tầm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp cho họ đưa ra được những quyết sách đúng đắn, mang lại nhiều ích lợi cho công ty, đơn vị.

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý làm việc gì cũng thuận lợi nhờ có Tam Hợp giúp sức trong thời điểm tới. Nhờ có sự tin tưởng, giúp đỡ của mọi người xung quanh, bạn lại càng cảm thấy tự tin hơn nữa, dù có đứng trước khó khăn, thách thức. 

Được Tam Hợp phù trợ nên Tý rất may mắn trong đường tình cảm, quan hệ xã giao đến thân thiết đều thuận lợi. Những người đi ký hợp đồng hay đón người thân về sẽ gặp may mắn, hạnh phúc nhân đôi, cuối ngày được nhiều lộc hơn ngày hôm trước.

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Đúng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tai nạn liên hoàn, 5 xe tải va chạm trên cao tốc, 2 công nhân tử vong thương tâm

Tai nạn liên hoàn, 5 xe tải va chạm trên cao tốc, 2 công nhân tử vong thương tâm

Video 2 giờ 30 phút trước
Trung Quốc: Nổ nhà máy thép, 2 người tử vong, gần 80 người phải nhập viện

Trung Quốc: Nổ nhà máy thép, 2 người tử vong, gần 80 người phải nhập viện

Thế giới 2 giờ 37 phút trước
Nữ nhân viên karaoke bị xích chân, đánh đập vì đi chơi với người yêu

Nữ nhân viên karaoke bị xích chân, đánh đập vì đi chơi với người yêu

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Tá hỏa trước cảnh tượng 3 người đàn ông đột nhập vào phòng ngủ nhà dân, trộm két sắt nặng 100kg

Tá hỏa trước cảnh tượng 3 người đàn ông đột nhập vào phòng ngủ nhà dân, trộm két sắt nặng 100kg

Video 2 giờ 50 phút trước
Sau đêm nay, Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau đêm nay, Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Chó nhà tử chiến báo hoa mai trong đêm và cái kết khiến người xem sợ thót tim

Chó nhà tử chiến báo hoa mai trong đêm và cái kết khiến người xem sợ thót tim

Video 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồng

NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả doanh thu 1.800 tỷ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 20/1/2026, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi

Trúng số độc đắc đúng ngày 20/1/2026, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', vàng bạc chất đầy két, ngồi không tài lộc cũng đến

Đúng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Đúng ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 20/1/2026, Thần Tài lẫn quý nhân kề cạnh giúp đỡ, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Sau đêm nay, Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau đêm nay, Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ