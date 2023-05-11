Đúng 12h chiều mai, thứ 6 (12/05/2023): 3 tuổi có số 'hưởng lộc', ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG, trả hết nợ nần, tậu nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 17:25

Theo tử vi con giáp, 3 buổi sau được Trời thương, Phật độ, vận mình đỏ như son, lên đời chỉ trong cái chớp mắt.

Tuổi Thân 

Theo tử vi Tam Hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú Khỉ. Bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm cát tinh Hữu Bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân, bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt.

Công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời đúng người nên tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỉ lệ thành công khá cao.

Phương diện tình cảm của Thân trong tháng 3 âm lịch này cũng có dấu hiệu khởi sắc. Bán Hợp cục thúc nhân duyên tìm tới, người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm “đau đầu” vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui về con cái.

Phương diện sức khỏe sẽ là mối bận tâm không nhỏ với Thân trong tháng này. Cơ thể có nhiều triệu chứng suy nhược, mệt mỏi, có thể do thời gian qua bạn có phần chủ quan và bỏ bê không chăm sóc cơ thể cẩn thận. Đi lại cũng cần chú ý giữ an toàn kẻo va chạm xe cộ, tai nạn dẫn tới thương tật.

Đúng 12h chiều mai, thứ 6 (12/05/2023): 3 tuổi có số 'hưởng lộc', ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG, trả hết nợ nần, tậu nhà, mua xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 12/5/2023 hôm nay, tuổi Thìn làm việc ổn định và có thể thu được thành tích cao. Nếu đang làm công việc hành chính, bản mệnh có cơ hội được đi công tác, hội thảo, trau dồi chuyên môn, tạo quan hệ xã giao và thêm các mối quan hệ hữu ích.

Tài lộc trong ngày không có gì phải lo lắng, cả nguồn thu chính và phụ đều ổn, đảm bảo cho bản mệnh cuộc sống đủ ăn đủ tiêu. Nếu con giáp này muốn bứt phá thì cần có kế hoạch dài hơi và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa chứ không thể mãi an nhàn như hiện tại.

Người độc thân có thể sẽ có cơ hội phát triển từ một mối quan hệ tình bạn thành tình yêu. Cả hai có sẵn sự tin tưởng dành cho nhau nên tình cảm tiến triển khá nhanh. Nếu bản mệnh cũng cảm thấy thoải mái với đối phương thì hãy thử mở lòng mình.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đúng 12h chiều mai, thứ 6 (12/05/2023): 3 tuổi có số 'hưởng lộc', ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG, trả hết nợ nần, tậu nhà, mua xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi hôm nay ngày 12/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão sức khỏe chưa ổn định. 

Công việc: Trong công việc người tuổi Mão nên tìm hiểu và nghiên cứu thêm nhiều thông tin cho công việc hiện tại.  

Tình duyên: Người tuổi Mão may mắn gặp được nhiều người, chọn ra một người hợp gu và tiến triển hẹn hò. 

Tài lộc: Tài chính là mối lo đau đẩu trong bạn, thường lo sợ thiếu tiền.  

Sức khỏe: Chăm sóc da đều đặn ít nhất hai lần một ngày.

Đúng 12h chiều mai, thứ 6 (12/05/2023): 3 tuổi có số 'hưởng lộc', ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG, trả hết nợ nần, tậu nhà, mua xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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