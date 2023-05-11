Tử vi ngày mới, thứ Sáu 02/05/2023: Những con giáp sau có Hung tinh chiếu mệnh, cẩn thận rủi ro, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 17:12

Theo tử vi 12 con giáp tháng 5/2023, dự báo 3 con giáp sau có thay đổi lớn trong cuộc sống, vận trình không mấy suôn sẻ.

Tuổi Thìn 

Tử vi 12 con giáp dự báo cục diện Tự Hình gây ra nhiều vận không cát lợi. Công danh sự nghiệp có phần bấp bênh do trạng thái tâm lý của bản mệnh không vững, tuy nhiên lại có Nguyệt Lệnh Quan Đới trợ đường quan lộc, sự nghiệp có nhiều biến chuyển hy vọng. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Tài lộc được dự báo có cơ hội thăng tiến nhờ tài tinh chiếu mệnh, bạn càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều. Tuy nhiên vận khí chưa ổn định, có giữ được tiền trong tay hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi bạn có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những lựa chọn, quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc mất mát, hao tổn.

Chuyện tình cảm không quá tốt cũng chẳng quá xấu. Cách cư xử của bạn sẽ quyết định tính bền vững của mối quan hệ. Có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nửa kia, đừng giấu hết trong lòng sẽ tạo thành khoảng cách và sự nghi ngờ lẫn nhau. Người độc thân chớ nên phụ thuộc cảm xúc vào một người nào đó bởi bạn có thể thất vọng vì những kỳ vọng của mình.

Phương diện sức khỏe cũng cần phải chú ý. Bởi có Thiên Nguyệt chủ ốm đau ảnh hưởng, sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, bạn cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị.

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 02/05/2023: Những con giáp sau có Hung tinh chiếu mệnh, cẩn thận rủi ro, đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 12/5/2023 hôm nay, tuổi Tỵ khó phát huy năng lực theo như cách mình mong muốn khi luôn bị tiểu nhân giở trò cản trở. Vốn sẵn lòng ganh ghét, tiểu nhân chỉ đợi lúc bản mệnh bất cẩn là ra tay. Do đó, mọi sự cẩn thận đều là cần thiết.

Bên cạnh đó, những dự định đầu tư cũng nên được tính toán lại một cách cẩn trọng để tránh rủi ro. Nếu có thể, bản mệnh tốt nhất nên lùi ngày tiến hành, chờ tới khi vận khí ổn định hay vận may lớn hơn để không rơi vào cảnh bất trắc do quá nóng vội.

Trong ngày ngày, tâm trạng của tuổi Tỵ dễ trở nên vô cùng nóng nảy, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến bản mệnh bùng nổ và sẵn sàng tranh cãi với ai làm trái ý mình. Nhưng con giáp này cũng không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người thân kẻo gây rạn nứt tình cảm.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 02/05/2023: Những con giáp sau có Hung tinh chiếu mệnh, cẩn thận rủi ro, đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hôm nay ngày 12/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi mâu thuẫn với gia đình.

Công việc: Người tuổi Mùi công danh sự nghiệp không nhận được sự ủng hộ của gia đình. 

Tình duyên: Bạn muốn giữ tình trạng độc thân, muốn tự mình chinh phục thêm nhiều thử thách.    

Tài lộc: Tài lộc hạn chế, bạn tự lập từ nhỏ nên may mắn đến là nhờ vào bản thân chăm chỉ và nỗ lực.   

Sức khỏe:Tinh thần thể thao được nâng cao, thường xuyên tập các bài tập khó.

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 02/05/2023: Những con giáp sau có Hung tinh chiếu mệnh, cẩn thận rủi ro, đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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