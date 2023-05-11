Từ ngày mai 12/5/2023: 3 con giáp hết tam tai, tiền tài vượng phát, chạm đỉnh giàu sang

Tháng này công việc được dự báo rất hanh thông, thích hợp để cầu danh cầu lợi, kết quả đạt được khả quan. Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh.

Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi Tý khá rực rỡ. Đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp đôi đang yêu cần chú ý kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Tháng này cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch thụ thai.

Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh, bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau.

Tử vi tháng 5/2023 Đông phương của 12 con giáp cho hay, tuổi Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 12/5/2023 hôm nay, tuổi Sửu gặp nhiều khó khăn trong quá trình đàm phán hợp tác hay làm việc chung với đồng nghiệp. Sự ngang bướng và cố chấp của bản mệnh cũng là nguyên nhân khiến đôi bên không tìm được tiếng nói chung.

Con giáp này chớ nên tự tin thái quá mà hỏng việc, thậm chí còn mất lòng người khác. Có thể nghĩ mình có tài nhưng núi cao còn có núi cao hơn, điều bản mệnh biết chỉ là hạt cát trong đại dương tri thức, nên đừng cố tỏ ra hơn thua mà tự hại mình.

Bù lại, vận trình tình duyên của tuổi Sửu khá lý tưởng. Mối quan hệ có biến chuyển tốt đẹp và nhiều kỳ vọng, cả hai có thể nghĩ xa hơn đến chuyện tương lai. Người độc thân dù vẫn chưa có sự thay đổi quá rõ ràng nhưng ít nhất bản mệnh đã chịu mở lòng mình hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 12/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay hanh thông tiền bạc, thuận lợi làm ăn lớn.

Công việc: Người tuổi Hợi vận trình sự nghiệp phát triển, thu nhập từ công việc được cải thiện.

Tình duyên: Tình cảm của cả hai đã yêu lâu dài, giờ là lúc chín muồi cho bạn và đối phương đến với hôn nhân viên mãn.

Tài lộc: Tài lộc hanh thông, công việc thu nhập lớn.

Sức khỏe: Biết chăm sóc bản thân, dành thời gian du lịch nghỉ dưỡng cùng người yêu.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm