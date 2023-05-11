Tuổi Ngọ Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng, thêm Tả Phù cát tinh nâng đỡ, giúp Ngọ có những quyết định táo bạo nhưng lại đưa sự nghiệp lên tầm cao mới. Thời gian này bạn cũng khá xông xáo, làm việc bằng hết khả năng. Tuy nhiên, Thiên Cẩu hung tinh rình rập cho thấy điềm báo có tiểu nhân núp lùm. Thành công của bạn đang bị dòm ngó, rất có thể sẽ phải chịu những ấm ức, bất công không ngờ tới.

Chuyện tình cảm của tuổi Ngọ tháng này khá bình ổn. Bản mệnh tìm được sự an ủi động viên từ người thân, bạn bè, người yêu hay vợ chồng trong những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Nếu vẫn đang độc thân và đang thích một ai đó, bạn có thể dũng cảm đối diện thẳng thắn một lần.

Tài lộc trong tháng này được dự báo lúc được lúc mất, tuy buôn bán kinh doanh có lãi nhưng lại bị tiểu nhân quấy phá hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Việc làm ăn có phần bất ổn, đầu tư hạn chế làm lớn kẻo thua lỗ khó kiểm soát.

Sức khỏe tháng này của bạn không tốt, nhiều việc phải làm, lại đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai nên áp lực tinh thần khá lớn, khiến thể lực suy giảm. Tuổi Ngọ cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới cải thiện được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 12/5/2023 hôm nay, tuổi Tỵ khó phát huy năng lực theo như cách mình mong muốn khi luôn bị tiểu nhân giở trò cản trở. Vốn sẵn lòng ganh ghét, tiểu nhân chỉ đợi lúc bản mệnh bất cẩn là ra tay. Do đó, mọi sự cẩn thận đều là cần thiết.

Bên cạnh đó, những dự định đầu tư cũng nên được tính toán lại một cách cẩn trọng để tránh rủi ro. Nếu có thể, bản mệnh tốt nhất nên lùi ngày tiến hành, chờ tới khi vận khí ổn định hay vận may lớn hơn để không rơi vào cảnh bất trắc do quá nóng vội.

Trong ngày ngày, tâm trạng của tuổi Tỵ dễ trở nên vô cùng nóng nảy, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến bản mệnh bùng nổ và sẵn sàng tranh cãi với ai làm trái ý mình. Nhưng con giáp này cũng không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người thân kẻo gây rạn nứt tình cảm.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay ngày 12/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu có được sự hỗ trợ từ nhiều phương diện.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu may mắn có người hỗ trợ nhiều phương diện trong sự nghiệp.

Tình duyên: Trong tình cảm đôi lứa, bạn có câu chuyện tình đẹp và ấm áp.

Tài lộc: Tài chính vượng phát, tiền tài được cải thiện.

Sức khỏe: Nên thăm khám nha khoa khi thấy răng có dấu hiệu không tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm