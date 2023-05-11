Tử vi MỚI NHẤT của 12 con giáp, thứ Sáu (12/05/2023): Sửu thăng quan tiến chức, Dần có tình yêu mới, Thân tài chính tiêu hao

Theo tử vi hàng tháng cục diện Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh ủng hộ, bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc. Sự quyết tâm thể hiện rõ ràng trong mỗi hành động của bạn, và đó chính chìa khóa để chạm tay tới thành công. Khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này là rất lớn.

Tháng 5 này là lúc mà tuổi Sửu sẽ thấy được những chuyển biến tích cực trong đường tình duyên của mình. Bản mệnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi có người yêu và hiểu mình. Người độc thân cuối cùng cũng không còn cô đơn bởi đã có người ở bên bầu bạn.

Đường tài lộc của con giáp này khá bình ổn. Những thành tựu trong sự nghiệp giúp tuổi Sửu có thu nhập ổn định, thậm chí có phần nhỉnh hơn chút xíu nhờ được khen thưởng. Buôn bán làm ăn có dấu hiệu vượng phát, có thể mạnh dạn mở rộng quy mô, phân phối thêm các tầng lớp khách hàng.

Tình hình sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này không có gì nghiêm trọng, có chăng chỉ là vài triệu chứng khó chịu do thay đổi thời tiết hay lối sống sinh hoạt mà ra. Ngoài ra, sao Dịch Mã cho thấy có nhiều sự dịch chuyển trong tháng, bạn nên chú ý giữ an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 12/5/2023 hôm nay, tuổi Dần là tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực suốt thời gian qua. Ngày này những kế hoạch, dự định của bản mệnh đều báo tin vui về, đem tới sự phấn khởi và hăng hái hơn hẳn thường ngày.

Nhân đà này, tuổi Dần nên tận dụng lợi thế sẵn có để tính những bước tiến xa hơn nữa. Đừng quên bên cạnh bản mệnh luôn có những người chiến hữu nhiệt tình và đáng tin cậy luôn sẵn sàng san sẻ mọi gánh nặng với bản mệnh, nếu gặp khó khăn hãy chia sẻ với mọi người.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này đang rất hạnh phúc với nửa kia của mình, hai người rất tâm đầu ý hợp. Đối phương luôn là điểm tựa vững chắc cho bản mệnh trong cả hiện tại và tương lai. Tình yêu ngọt ngào hiện tại tạo ra nguồn động viên rất lớn cho cả hai.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 12/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay lười biếng, thiếu kiên nhẫn với người yêu.

Công việc: Người tuổi Thân ỷ lại vào người khác, thường xuyên bỏ bê công việc, lười biếng trong lúc làm việc nhóm.

Tình duyên: Tình cảm có thể chia xa trong hôm nay, hai người cãi nhau lớn, bạn không còn kiên nhẫn với đối phương.

Tài lộc: Tài chính tiêu hao quá độ, không có tiền tiết kiệm.

Sức khỏe: Thường xuyên thức khuya chơi game, thị lực bị ảnh hưởng không tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm