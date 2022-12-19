Đúng 10 ngày cuối cùng của năm 2022: TOP 3 con giáp được trời thương tiền bạc dồi dào, tài lộc đầy tay, tiền bạc tiêu xả láng

Tâm linh - Tử vi 19/12/2022 07:31

Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, 3 con giáp sau đâu sẽ hút cạn lộc trời, đổi đời giàu to.

Tuổi Thìn

Với tính cách quyết đoán, làm gì cũng mạnh mẽ, tự tin mà người tuổi Thìn thường không gặp khó khăn khi phải lựa chọn việc gì đó. Dù là việc khó khăn đến đâu thì họ cũng nhanh chóng đưa ra quyết định của mình mà không hề do dự. Nhờ vậy mà con giáp này luôn nhận được cái nhìn nể trọng của đồng nghiệp và sự đánh giá cao từ lãnh đạo.

Đúng 10 ngày cuối cùng của năm 2022: TOP 3 con giáp được trời thương tiền bạc dồi dào, tài lộc đầy tay, tiền bạc tiêu xả láng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày cuối cùng của năm 2022, tuổi Thin sẽ thể hiện được năng lực trong công việc của mình. Họ chính là những nhân viên ưu tú được cấp trên “chấm” ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cũng vì sự nghiệp hanh thông mà người tuổi Thìn có tài lộc tăng lên vùn vụt. Không chỉ nhận được khoản tiền lương cố định, con giáp này có thể nhận được một khoản tiền thưởng kha khá từ những dự án vừa qua. Một số người làm kinh doanh sẽ trúng quả đậm, thu về khoản lợi nhuận. Biết nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, con giáp này được tăng lương, tăng thưởng, tinh thần phấn chấn vô cùng.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối cùng của năm 2022, nhờ được Thần Tài ban vía mà người tuổi Ngọ dễ dàng giành được các hợp đồng lớn trong công việc. Mặc dù là những người thông thạo, ham học hỏi nhưng tuổi Ngọ vẫn cần thêm sự giúp đỡ của mọi người xung quanh mới có thể hoàn thành công việc được giao.

Đúng 10 ngày cuối cùng của năm 2022: TOP 3 con giáp được trời thương tiền bạc dồi dào, tài lộc đầy tay, tiền bạc tiêu xả láng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với tình cách thân thiện, hoà đồng, không khó để họ nhận được sự yêu mến của bạn bè, đồng nghiệp nên dù khó khăn đến mấy cũng có thể thành công. Người tuổi Ngọ nhờ thể hiện tốt trong công việc mà tiền bạc cũng rủng rình hơn. Ngoài ra, họ cũng biết cách chi tiêu hợp lý nên không lo “nghèo đói” trong Tết này.

Vận trình tình cảm ổn định. Người độc thân chưa tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp nhưng cũng đừng quá lo lắng mà hãy thuận theo tự nhiên. Người đã kết hôn cần quan tâm đến người ấy nhiều hơn thì tình cảm mới không xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thường có tính cách khá thực tế, thậm chí đôi lúc là thực dụng. Họ sống lý trí, biết kiềm chế cảm xúc để giải quyết công việc chung. Con giáp tuổi này chăm chỉ, tốt bụng, có thể chịu đựng áp lực và có khả năng thích nghi với hoàn cảnh.

Đúng 10 ngày cuối cùng của năm 2022: TOP 3 con giáp được trời thương tiền bạc dồi dào, tài lộc đầy tay, tiền bạc tiêu xả láng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày cuối cùng của năm 2022, người tuổi Tuất có tài lộc tràn vào cửa, ra ngoài gặp quý nhân, mọi việc hanh thông, thuận lợi. Trong những ngày cuối năm này, hầu như nguồn thu nhập chính của Tuất không biến động. Họ có thêm nguồn thu từ việc kinh doanh hoặc các khoản hoa hồng môi giới.

Vận trình tình cảm tiến triển khả quan. Nhờ Tam Hội chiếu cố mà đôi lứa yêu nhau luôn trong giai đoạn ngọt ngào, thăng hoa. Và đặc biệt là cả hai dự tính sẽ về ra mắt hai bên gia đình trong tuần này. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

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