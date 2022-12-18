Tử vi may mắn tuần mới (19-25/12): 3 con giáp nhận hỷ tín bất ngờ, lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két

Tâm linh - Tử vi 18/12/2022 22:20

Bước sang tuần mới này (19-25/12), những con giáp dưới đây chuẩn bị rương vàng két bạc đựng của cải, bởi thời thế của họ đã đến, tài lộc - sự nghiệp đều hanh thông khởi sắc.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có tính cách vô cùng hào phóng, biết cách đối nhân xử thế. Họ luôn trân trọng các mối quan hệ với người khác, sống chính trực, thẳng thắn, khiêm nhượng, không hề để xảy ra những chuyện thiếu tín nhiệm, tự phụ, coi thường người khác.

Tử vi may mắn tuần mới (19-25/12): 3 con giáp nhận hỷ tín bất ngờ, lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vậy, con giáp này luôn ghi ấn tượng tốt với mọi người. Tử vi cho biết, bước sang tuần mới này (19-25/12), người tuổi Tý gặp được nhiều quý nhân, nhận được sự giúp đỡ kịp thời, có được sự chuyển biến quan trọng, khiến sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng.

Thu nhập của con giáp tuổi Tý cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Từ nay về sau, những người này không phải chịu áp lực, bắt đầu cuộc sống mà chính mình mong muốn. Trong tương lai, họ có nhiều cơ hội kiếm tiền, hoàn toàn không thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần trong tuần 19/12 - 25/12/2022 có tin vui liên quan đến công việc nhờ có Thiên Đức cát tinh nâng đỡ. Tuy nhiên vận may đến có nhiều hay không chủ yếu là nằm ở cách ăn nói của bạn, Thiên Cẩu chiếu vận không khuyến khích bạn ăn nói bừa bãi kẻo rước họa vào thân.

Tử vi may mắn tuần mới (19-25/12): 3 con giáp nhận hỷ tín bất ngờ, lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc tiến triển như ý muốn, nhiều người được nhận dự án lớn hoặc được thăng chức bất ngờ. Bên cạnh đó, tuổi này cũng cần biết rằng đôi khi mình phải chấp nhận rủi ro để đạt được thành công như mong muốn, không có thành công nào là dễ dàng hết nên đừng đòi hỏi quá cao.

Chuyện tiền bạc nếu muốn thuận lợi thì phải tránh xa kiện tụng, tranh đấu, e rằng khó tụ tài. Đồng tiền “sạch” bao giờ cũng có lộc và trường tồn, hãy làm ăn lương thiện thì trời xanh có mắt, sớm có lộc lá. Nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng cứ hãy bình tĩnh, rồi quý nhận sẽ tìm ra giải pháp giúp bạn sớm thôi, càng nóng giận càng mất tiền.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi gặp khá nhiều may mắn trong tuần mới (19-25/12), không còn vất vả như tử vi tuần cũ dự báo. Đặc biệt là những ai đang vất vả bôn ba ở xa quê, những khó khăn dường như biến thành động lực trong tuần này.

Tử vi may mắn tuần mới (19-25/12): 3 con giáp nhận hỷ tín bất ngờ, lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc trăm bề thuận lợi, đặc biệt là những ai đang làm công việc phải di chuyển nhiều hoặc ai đang xuất ngoại nhờ có Dịch Mã phù trợ. Bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong thành tựu. Một thời gian tốt cho các bước chuyển nghề nghiệp hoặc đi xa công tác, đừng ngại ngần, càng bôn ba bạn càng có tiền.

Vận tiền tài có dấu hiệu khởi sắc, tuổi này chăm chỉ cày cuốc, nữ không thua kém gì nam, tiền bạc do vất vả mà có được nên bạn rất quý trọng đồng tiền. Một tuần tốt đẹp về tài chính, bạn không cần phải lo lắng về các khoản chi tiêu của mình, giỏi chắt góp sẽ có khoản tiền to. Chuyện tình cảm khá vượng, nữ tuổi Tuất có Thái Âm tương trợ nên mọi sự liên quan đến nhân duyên đều tốt lành. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tử vi may mắn tuần mới (19/12 - 25/12): 3 con giáp lộc về như thác, may mắn ngập tràn, phú quý sung túc

Tử vi may mắn tuần mới (19/12 - 25/12): 3 con giáp lộc về như thác, may mắn ngập tràn, phú quý sung túc

Trong tuần mới này (19/12 - 25/12), những con giáp này được dự báo có tài lộc rủng rỉnh, làm ăn gặp may mắn. Thu nhập của họ nhờ đó cũng tăng đều.

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