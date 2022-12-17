Từ giờ đến đêm giao thừa: 3 con giáp ăn lộc Thánh Thần, bận rộn đếm tiền, đón Tết với tài lộc rủng rỉnh, quà thu mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 23:01

Trước khi kết thúc năm 2022, những con giáp sau đây sẽ hưởng trọn phước lành trời ban, rủng rỉnh tài lộc sắm Tết.

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng tuổi Mão là một trong những con giáp may mắn cuối năm 2022. Con giáp này được dự báo sẽ đón nhận nhiều tin vui. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Mão phát huy năng lực, điểm mạnh của bản thân. Bản mệnh có thể thể hiện khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy, khéo léo.

Từ giờ đến đêm giao thừa: 3 con giáp ăn lộc Thánh Thần, bận rộn đếm tiền, đón Tết với tài lộc rủng rỉnh, quà thu mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, người đang làm lãnh đạo hoặc đang theo đuổi con đường học hành, thi cử sẽ gặp nhiều cơ hội tốt xuất hiện. Những khó khăn sẽ dần được giải quyết. Bản mệnh tin tưởng vào khả năng của mình thì tương lai sẽ càng có nhiều thành công đáng mong đợi.

Tình hình tài chính của người tuổi Mão cũng được đánh giá là vượng sắc. Người làm công ăn lương để lại ấn tượng tốt với cấp trên nên có thể nhận một khoản tiền thưởng, thậm chí còn được tăng lương. Người kinh doanh có được những khách hàng trung thành, thu về lợi nhuận tốt.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có ý chí phấn đấu rất mạnh mẽ, càng thất bại, khó khăn thì họ lại càng cố gắng thêm 3 phần sức lực. Họ luôn quan niệm mình phải tự thân vận động, không thích dựa dẫm hay xu nịnh kẻ khác. Bởi vậy mà đôi khi con giáp này bị cô lập, các sếp không chú ý.

Từ giờ đến đêm giao thừa: 3 con giáp ăn lộc Thánh Thần, bận rộn đếm tiền, đón Tết với tài lộc rủng rỉnh, quà thu mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày cuối năm này là thời điểm diễn ra sự đột phá mãnh liệt của người tuổi Thân, bước vào giai đoạn ổn định và thăng hoa trong công việc. Đặc biệt với những người làm trong nghề thủy hải sản, thực phẩm, nước uống thì tiền tài, danh vọng sẽ còn rực sáng hơn nữa.

Thành công này cũng nhờ 1 phần sự giúp đỡ của những người lớn tuổi, có thâm niên trong nghề. Họ nhận ra sự cố gắng bền bỉ của người tuổi Thân nên hết lòng chỉ dạy. Đặc biệt là trước khi kết thúc năm, mọi vấn đề khó khăn của tuổi Thân sẽ được giải quyết êm đẹp. Dự kiến cuối năm 2022, sự nghiệp và tài vận của tuổi Thân thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Hợi

Trong số những con giáp, tuổi Hợi được xem là người chăm chỉ, siêng năng nhất. Nhiều người cho rằng tuổi Hợi mang số khổ vì không bao giờ biết hưởng thụ nhưng trên thực tế tuổi Hợi là ví dụ điển hình cho việc "khổ trước sướng sau".

Từ giờ đến đêm giao thừa: 3 con giáp ăn lộc Thánh Thần, bận rộn đếm tiền, đón Tết với tài lộc rủng rỉnh, quà thu mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, cuối năm 2022, tài vận của tuổi Hợi sẽ có chuyển biến bất ngờ. Thời gian trước khó khăn, vất vả bao nhiều thì từ lúc này trở đi tuổi Hợi sẽ được đền đáp lại mọi thứ. Tuổi Hợi sẽ trở thành con giáp may mắn vượt qua vận xui lột xác ngoạn mục thành đại gia. Những người tuổi Hợi có vận trình vượt trội, giàu có ngút trời trong thời điểm này.

Đặc biệt, đây là quãng thời gian tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, thần tài và quý nhân lâm môn, vạn sự hanh thông giúp họ xây dựng được cuộc sống trọn vẹn vào cuối năm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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