Đúng 5 ngày còn lại của tháng 11 âm lịch: Cửa Quỷ Môn Quan khép lại, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp khai thông tài vận, hốt hết lộc trời, phất lên như diều gặp gió

3 con giáp dưới đây có phước lớn, giàu có, may mắn cả tình - tiền - danh lợi, mưu sự thuận buồm xuôi gió trong 5 ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch.

Tuổi Mão Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão là con giáp hiền lành, lương thiện. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này chăm chỉ, cầu tiến, hứa hẹn có thể đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp. Không những thế, con giáp này có đầu óc linh hoạt, thích nghi tốt với hoàn cảnh. Ảnh minh họa: Internet Người tuổi Mão có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển khả năng. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây, đến tuần này cũng sinh lời. Con giáp tuổi Mão được trời phù sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn, hứa hẹn một tương lai tươi sáng.

Tài lộc tự tìm đến cửa nên con giáp này không phải lo nghĩ nhiều. Bản mệnh chỉ cần tiếp tục cố gắng không ngừng để hoàn thiện các kế hoạch đã đặt ra và tiền tài sẽ ngày một dư dả. Tuổi Ngọ Tử vi dự báo, vận mệnh của người tuổi Ngọ thay đổi đáng kể trong 5 ngày cuối tháng 11 âm lịch. Vận may xoay chuyển chóng mặt do người tuổi Ngọ được các sao cát lành chiếu sáng. Người tuổi Ngọ chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỉ sự, nơi làm việc có thể gặp nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, có thể thăng chức, tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet Những người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, tập trung phát huy những nền tảng đã có để khuếch trương lên và cứ thế mà hốt tài lộc, có thể trở thành đại gia, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn. Họ chỉ cần làm hết sức mình là có thể giành được cơ hội và gặt hái thành quả. Vận thế của tuổi Ngọ thăng tiến, càng về cuối năm con giáp này càng kiếm được nhiều tiền. Dự báo, tuổi Ngọ có thể đón một cái Tết dư dả. Tuổi Tuất Người tuổi Tuất có tính cách hòa đồng, giỏi ngoại giao. Con giáp này khéo léo trong việc đối nhân xử thể nên luôn được nhiều người yêu quý. Họ có quý nhân phù trợ mỗi khi gặp khó khăn. Ảnh minh họa: Internet Tử vi dự báo rằng những ngày cuối tháng 11 âm lịch, tuổi Tuất có cát tinh chiếu rọi vào cung quan lộc nên tài vận hưng phát. Bản mệnh dễ dàng kiếm được những khoản tiền lớn. Ngoài ra, do được quý nhân giúp đỡ nên tài lộc của tuổi tuổi Tuất không ngừng mở rộng. Con giáp này có thể sống giàu sang, phú quý trong thời gian không xa. Thần Tài phù hộ, quý nhân giúp đỡ nên tuổi Tuất đón nhiều tin vui trong cuộc sống. Công việc thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, gia đình hạnh phúc, tuổi Tuất có thể yên tâm tận hưởng những ngày tháng vui vẻ. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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