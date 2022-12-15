Bắt đầu từ ngày 1/1/2023: TOP 3 con giáp mỉm cười hạnh phúc, tài lộc ùn ùn kéo đến, hốt bạc tiền tỷ, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 23:31

Bước sang năm 2023, những con giáp sau đây được tiên đoán sung sướng hơn người, tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông.

Tuổi Sửu

Bước sang năm 2023, những người tuổi Sửu có cơ hội lột xác, thay đổi cuộc đời. Vận trình của con giáp này diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh được dự báo có thể liên tiếp đón nhận tin vui về tài lộc. Trong công việc, tuổi Sửu có những bước tiến vượt bậc. Bản mệnh có thể ký kết được những bản hợp đồng mới, có giá trị lớn. Lợi nhuận chung tăng lên giúp thu nhập của tuổi Sửu cũng tăng không ngừng.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2023: TOP 3 con giáp mỉm cười hạnh phúc, tài lộc ùn ùn kéo đến, hốt bạc tiền tỷ, sự nghiệp vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Sửu trong năm mới khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. Mọi chuyện của con giáp tuổi Sửu đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Họ có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

Các mối quan hệ cũng sẽ thu được nhiều lợi nhuận, sức hấp dẫn của những người độc thân sẽ tăng lên, và họ được cho là sẽ tìm được những mối quan hệ tích cực trong kỳ nghỉ hàng năm.

Tuổi Tỵ

Tử vi học có nói, chia tay năm Nhâm Dần, tuổi Tỵ giống như thoát ra khoảng thời gian nhiều áp lực, bước vào 1 giai đoạn mới tươi sáng với những thay đổi tích cực và thậm chí là cả bước ngoặt trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của họ.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2023: TOP 3 con giáp mỉm cười hạnh phúc, tài lộc ùn ùn kéo đến, hốt bạc tiền tỷ, sự nghiệp vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, năm Quý Mão 2023 là thời điểm thích hợp để tuổi Tỵ kiếm được nhiều tiền hơn. Họ sẽ được mời vào các vị trí mới, đặc biệt những người làm về kinh doanh, sales thì càng dễ khởi sắc. Năm mới 2023, khả năng thuyết phục của họ rất mạnh nên dù buôn bán trong lĩnh vực nào thì họ cũng dễ có được khách hàng và đạt được những thành tựu lớn.

Lời khuyên cho tuổi Tỵ là hãy loại bỏ những điều không quan trọng ra khỏi sự quan tâm của họ và tập trung cho những công việc, mục tiêu trước mắt, tránh lãng phí thời gian và công sức. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ cũng cần phải cẩn trọng hơn với từng đường đi nước bước của mình, vì thành công của họ cũng sẽ khiến những kẻ khác ghen tị và gây chuyện thị phi.

Tuổi Hợi

Theo phân tích của các chuyên gia phong thủy, trong số 12 con giáp thì tuổi Hợi là con giáp bí ẩn nhất và khiến người khác cảm thấy khó hiểu nhất.

Tuy nhiên, trong năm 2023, năng lượng lôi cuốn của tuổi Hợi sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ và hầu như mọi quyết định đưa ra đều đúng đắn. Nói 1 cách khác, họ sẽ có 1 năm Quý Mão 2023 thành công và được nhiều người yêu mến.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2023: TOP 3 con giáp mỉm cười hạnh phúc, tài lộc ùn ùn kéo đến, hốt bạc tiền tỷ, sự nghiệp vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngay từ ngày 1/1/2023, những cơ hội tốt trong công việc sẽ dần xuất hiện trước mắt tuổi Hợi. Chỉ cần biết nắm bắt, họ sẽ nhìn thấy tiền trong tài khoản của mình sẽ được nhân lên mỗi ngày. Hãy tận dụng khả năng trực giác vô cùng thính nhạy trong giai đoạn này để đón đầu các xu hướng và đầu tư 1 cách khôn ngoan.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 15 ngày còn lại của năm 2022: TOP 3 con giáp đón tài lộc ào ào về túi, sự nghiệp lên ngôi, tình duyên sáng bừng

Đúng 15 ngày còn lại của năm 2022: TOP 3 con giáp đón tài lộc ào ào về túi, sự nghiệp lên ngôi, tình duyên sáng bừng

Nhờ Thần Tài chiếu mệnh mà trong 15 ngày cuối cùng của năm 2022, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, cực kỳ giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp may mắn 2023 tử vi con giáp 2023

TIN MỚI NHẤT

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 26 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 35 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 36 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 38 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 6 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp