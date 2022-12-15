Bắt đầu từ ngày 1/1/2023: TOP 3 con giáp mỉm cười hạnh phúc, tài lộc ùn ùn kéo đến, hốt bạc tiền tỷ, sự nghiệp vượng phát

Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Sửu trong năm mới khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. Mọi chuyện của con giáp tuổi Sửu đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Họ có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

Bước sang năm 2023, những người tuổi Sửu có cơ hội lột xác, thay đổi cuộc đời. Vận trình của con giáp này diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh được dự báo có thể liên tiếp đón nhận tin vui về tài lộc. Trong công việc, tuổi Sửu có những bước tiến vượt bậc. Bản mệnh có thể ký kết được những bản hợp đồng mới, có giá trị lớn. Lợi nhuận chung tăng lên giúp thu nhập của tuổi Sửu cũng tăng không ngừng.

Tử vi học có nói, chia tay năm Nhâm Dần, tuổi Tỵ giống như thoát ra khoảng thời gian nhiều áp lực, bước vào 1 giai đoạn mới tươi sáng với những thay đổi tích cực và thậm chí là cả bước ngoặt trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của họ.

Các mối quan hệ cũng sẽ thu được nhiều lợi nhuận, sức hấp dẫn của những người độc thân sẽ tăng lên, và họ được cho là sẽ tìm được những mối quan hệ tích cực trong kỳ nghỉ hàng năm.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, năm Quý Mão 2023 là thời điểm thích hợp để tuổi Tỵ kiếm được nhiều tiền hơn. Họ sẽ được mời vào các vị trí mới, đặc biệt những người làm về kinh doanh, sales thì càng dễ khởi sắc. Năm mới 2023, khả năng thuyết phục của họ rất mạnh nên dù buôn bán trong lĩnh vực nào thì họ cũng dễ có được khách hàng và đạt được những thành tựu lớn.

Lời khuyên cho tuổi Tỵ là hãy loại bỏ những điều không quan trọng ra khỏi sự quan tâm của họ và tập trung cho những công việc, mục tiêu trước mắt, tránh lãng phí thời gian và công sức. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ cũng cần phải cẩn trọng hơn với từng đường đi nước bước của mình, vì thành công của họ cũng sẽ khiến những kẻ khác ghen tị và gây chuyện thị phi.

Tuổi Hợi

Theo phân tích của các chuyên gia phong thủy, trong số 12 con giáp thì tuổi Hợi là con giáp bí ẩn nhất và khiến người khác cảm thấy khó hiểu nhất.

Tuy nhiên, trong năm 2023, năng lượng lôi cuốn của tuổi Hợi sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ và hầu như mọi quyết định đưa ra đều đúng đắn. Nói 1 cách khác, họ sẽ có 1 năm Quý Mão 2023 thành công và được nhiều người yêu mến.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay từ ngày 1/1/2023, những cơ hội tốt trong công việc sẽ dần xuất hiện trước mắt tuổi Hợi. Chỉ cần biết nắm bắt, họ sẽ nhìn thấy tiền trong tài khoản của mình sẽ được nhân lên mỗi ngày. Hãy tận dụng khả năng trực giác vô cùng thính nhạy trong giai đoạn này để đón đầu các xu hướng và đầu tư 1 cách khôn ngoan.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!