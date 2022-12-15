Trúng số độc đắc đúng chiều mùng 1 tháng Chạp: 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', thay đổi vận mệnh, đón Tết tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 18:20

Theo tử vi dự báo, đúng mùng 1 tháng Chạp này, những con giáp dưới đây thay đổi thế vận, ăn được lộc trời, nâng cao vị thế cuối năm.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có bản tính sôi nổi, vui vẻ, thích giao lưu, quản lý tiền bạc giỏi. Con giáp này sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người nên có nhiều bạn bè, được đồng nghiệp yêu quý.

Trúng số độc đắc đúng chiều mùng 1 tháng Chạp: 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', thay đổi vận mệnh, đón Tết tưng bừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng mùng 1 tháng Chạp, con giáp tuổi Thìn có cơ hội làm giàu nhanh, tài lộc vượng phát. Họ làm công việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, tiền bạc ào ào chảy vào túi. Người tuổi này hoàn thành tốt công việc, được cả cấp trên và khách hàng đánh giá cao.

Vì vậy, cơ hội để họ được nhận thêm một khoản tiền hoa hồng là rất lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được ký hợp đồng dài hạn, tăng điều kiện phúc lợi. Con giáp tuổi này có thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Họ cần nghiên cứu kỹ trước khi giải ngân và không nên đầu tư vào lĩnh vực mình không có kinh nghiệm.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người hiền lành, nhân hậu, luôn biết suy nghĩ cho người khác nên cuộc sống có quý nhân chiếu cố, làm gì cũng được giúp đỡ, ít khó khăn hoạn nạn. Tử vi học có nói, người tuổi Sửu nhờ đức tính nhân hậu mà luôn bằng phẳng.

Theo tử vi cho biết, đúng mùng 1 tháng Chạp sắp tới, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, tài vận cũng sẽ phất lên bất ngờ. Đặc biệt, đối với những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thì đây là giai đoạn làm ăn phát đạt nhất trong năm, tài vận dồi dào hiếm có, vì vậy tuổi Sửu cần phải nắm bắt và phát huy. 

Trúng số độc đắc đúng chiều mùng 1 tháng Chạp: 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', thay đổi vận mệnh, đón Tết tưng bừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không những thế, người tuổi này còn có thêm nhiều cơ hội thể hiện chứng minh năng lực, được cấp trên đánh giá cao, có cơ hội thăng chức, tăng lương trong thời gian tới. Tài chính cũng từ đó mà cải thiện đáng kể.

Thời điểm cuối năm này, số dư trong tài khoản ngày một nhiều. Đây sẽ là thời vận của người tuổi Sửu, từ đó mà cuộc sống của họ về sau đủ đầy không lo thiếu thốn gì.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất sống khá hòa đồng, khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến. Không những thế, con giáp này còn ham học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân nên có nền tảng vững chắc.

Trúng số độc đắc đúng chiều mùng 1 tháng Chạp: 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', thay đổi vận mệnh, đón Tết tưng bừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng mùng 1 tháng Chạp này, con giáp tuổi Tuất có tài lộc không ngừng tăng. Công việc của họ đa phần đều sẽ thuận buồm, xuôi gió. Người làm kinh doanh sẽ chốt được đơn hàng ầm ầm. Trong khi đó, người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, nhận thêm dự án công việc để tăng thêm nguồn thu.  

Con giáp tuổi này kiếm được nhiều tiền, có ít khoản chi nên tiền tích cóp được nhiều hơn trước. Mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp nên con giáp này cần tập trung vào công việc, chớ nên xao nhãng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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