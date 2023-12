Tài Tinh báo mộng, đúng 16h chiều mai (22/11 âm lịch): 3 con giáp nắm 99% cơ hội TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tiền đổ về ầm ầm, cuộc sống hưng vượng

Tử vi ngày mai (22/11 âm lịch) cho thấy, Sửu may mắn được Thiên Ấn chiếu mệnh nên sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt những bạn làm công chức, văn phòng. Tiếng nói của bạn trong công việc có giá trị, nói có người nghe. Bạn cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.

Thìn chính là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn ngày mai (22/11 âm lịch). Sự nghiệp càng về cuối năm càng lên cao như diều gặp gió, một số dự án trước đó rơi vào bế tắc cũng tìm ra cách tháo gỡ khó khăn, có quyết tâm thì sẽ đạt được kết quả như ý nguyện.

Tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Gia đình bạn vẫn trong trạng thái bình an nên đừng có tham lam mơ tưởng đến những hạnh phúc xa vời. Bạn trẻ tuổi này nên cố gắng xây dựng gia đình nhỏ của mình, hạn chế thời gian cho công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc thuận lợi nên kéo theo tài lộc khả quan, những người làm công ăn lương có cơ sở để trông chờ vào khoản lương thưởng cuối năm với quá trình chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Với người làm kinh doanh, việc buôn bán cũng gặt hái được nhiều thành quả chứ không bị thua lỗ như trước.

May mắn là Hỏa Thổ tương sinh nên vận tình cảm của tuổi này rất tốt. Là con giáp chăm chỉ làm việc thiện, bạn muốn đối đãi với những hoàn cảnh bất hạnh bằng lòng từ bi, tính hay thương người nên dễ được người ta quý mến. Gia đình bạn hôm nay đi xa sẽ có bề trên phù hộ, bình an vô sự trên mọi nẻo đường.

Tuổi Dậu

Ngày mới (22/11 âm lịch) của tuổi Dậu đường công việc bớt được phần nào vất vả nhờ có Thực Thần chiếu mệnh. Tuổi này làm nghề tự do thì đỡ đau đầu, đỡ phải lo nghĩ nhiều, thu hút được khách hàng ủng hộ. Các bạn nên mở rộng mặt hàng buôn bán trong thời gian tới để đông khách mua hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo dõi tử vi hàng ngày, tài lộc khởi sắc hơn người, tiền bạc ổn định, mọi chuyện thay đổi theo hướng tích cực. Bạn được nhiều người giúp đỡ trong chuyện tiền bạc, trước đây bạn giúp họ thì bây giờ họ sẽ giúp lại bạn. Dậu làm được nói được, chăm cày cuốc, hay được lộc bất ngờ, có thể thử mua tờ vé số hoặc xem con số may mắn 22/11 âm lịch để lấy lộc.

May mắn nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên Thìn đón nhận nhiều hạnh phúc từ gia đình nhỏ của mình. Đôi lúc bạn không cần cưỡng cầu gì đâu xa, chỉ cần người thân vẫn khỏe mạnh, no ấm, vui vẻ là đã may mắn hơn hàng vạn người ngoài kia rồi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!