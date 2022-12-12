Sách trời đã ghi rõ, bước sang tháng 12 âm lịch này, 3 con giáp là con cưng của Phật Bà, của cải tự tìm đến nhà

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 23:16

Tháng 12 âm lịch cuối năm Nhâm Dần, 3 con giáp sẽ hốt bạc thu vàng, có được cái Tết sung túc, dư dả.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bản chất ít nói và trầm tĩnh. Họ có lối sống không mấy sôi nổi, cũng không chủ động va chạm, cạnh tranh với người khác. Bản mệnh thà giữ vị trí khiêm tốn còn hơn là làm những việc gây chú ý. Người tuổi Hợi cũng xa rời các đám đông ồn ào, không thích tụ tập càng không thích bon chen, tranh đấu.

Sách trời đã ghi rõ, bước sang tháng 12 âm lịch này, 3 con giáp là con cưng của Phật Bà, của cải tự tìm đến nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 12 Âm lịch, là tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần, sự nghiệp của Hợi phát triển ổn định. Bản mệnh không còn hoang mang, bất ổn mà tâm tính đã trầm ổn, kiên định hơn. Lý do là bởi Hợi không còn chịu áp lực về kinh tế, mọi việc suôn sẻ, cuộc sống thoải mái và dễ dàng hơn.

Đây cũng là tháng các khoản lương, thưởng đến tiên tiếp. Bản mệnh có tài tinh Thực Thần chiếu mệnh nên tài lộc khởi sắc rực rỡ. Thu nhập của Hợi tăng lên nhờ có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư lớn. Người làm công ăn lương đón cái Tết ấm no. Người làm kinh doanh cũng hái ra tiền vào thời gian này. 

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi được cục diện Tam Hợp Thái Tuế chiếu mệnh nên tháng Chạp có nhiều điểm sáng đáng mừng. Mọi chuyện diễn ra theo hướng tích cực, mang đến niềm vui cho con giáp này.

Sách trời đã ghi rõ, bước sang tháng 12 âm lịch này, 3 con giáp là con cưng của Phật Bà, của cải tự tìm đến nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong trong tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần này, sự nghiệp của tuổi Mùi có cát tinh Thiên Ấn che chở nên vận trình suôn sẻ. Bản mệnh có thể hoàn thành những nhiệm vụ còn đang dang dở, học thêm nhiều kinh nghiệm, làm tiền đề vững chắc cho tương lai.

Tài chính của tuổi Mùi ở thời điểm này khá dư dả. Bản mệnh có cả nguồn thu từ công việc chính lẫn nghề tay trái nên túi tiền rủng rỉnh. Dịp cuối năm, tuổi Mùi có thể lo cho gia đình một cái Tết ấm no. Dù vậy, bản mệnh cũng cần phải chú ý quản lý tài chính, tránh tiêu tiền lãng phí. Người tuổi Mùi chỉ cần dùng chính sự chăm chỉ và động lực của mình để hoàn thành mọi mục tiêu thì cuộc sống phía trước của họ sẽ không còn phải lo lắng nhiều, mọi gánh nặng đều được giải quyết.

Tuổi Tý

Tử vi tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần cho thấy, tháng này là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Tý trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn có cơ hội nhận được các khoản hoa hồng, thưởng nóng nhờ hoàn thành tốt các dự án được phân công.

Tuổi Tý sẽ kiếm thêm được một số tiền từ các khoản đầu tư trong tháng 12 âm lịch. Những người kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí thủy lợi và dịch vụ ăn uống sẽ được hoàn vốn.

Sách trời đã ghi rõ, bước sang tháng 12 âm lịch này, 3 con giáp là con cưng của Phật Bà, của cải tự tìm đến nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Tý trong tháng này diễn ra dễ dàng và thuận lợi, nỗ lực và cố gắng của bạn bao lâu nay cuối cùng cũng đã được ghi nhận và trả công xứng đáng.

Chuyện tình yêu nở rộ, mối quan hệ với người ấy dần tiến triển theo chiều hướng tích cực. Nguồn thu nhập không phải nghĩ, hãy cứ tận hưởng cuộc sống thoải mái bất cứ lúc nào bạn muốn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Thời gian còn lại của năm 2022: TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, tài khoản nhảy số ầm ầm, cuộc sống cuối năm hưng vượng

Thời gian còn lại của năm 2022: TOP 3 con giáp trúng số đổi đời, tài khoản nhảy số ầm ầm, cuộc sống cuối năm hưng vượng

Tử vi dự báo rằng trong những ngày cuối năm 2022, 3 tuổi này có vận trình hanh thông, vạn sự như ý, cuối năm cuộc sống viên mãn như mơ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối năm tử vi con giáp cuối năm con giáp may mắn tử vi tháng Chạp con giáp may mắn tháng 12 âm lịch tuổi hợi tuổi mùi tuổi tý tu vi xem tử vi tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 54 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 54 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng