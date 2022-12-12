Sách trời đã ghi rõ, bước sang tháng 12 âm lịch này, 3 con giáp là con cưng của Phật Bà, của cải tự tìm đến nhà

Bước sang tháng 12 Âm lịch, là tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần, sự nghiệp của Hợi phát triển ổn định. Bản mệnh không còn hoang mang, bất ổn mà tâm tính đã trầm ổn, kiên định hơn. Lý do là bởi Hợi không còn chịu áp lực về kinh tế, mọi việc suôn sẻ, cuộc sống thoải mái và dễ dàng hơn.

Người tuổi Hợi bản chất ít nói và trầm tĩnh. Họ có lối sống không mấy sôi nổi, cũng không chủ động va chạm, cạnh tranh với người khác. Bản mệnh thà giữ vị trí khiêm tốn còn hơn là làm những việc gây chú ý. Người tuổi Hợi cũng xa rời các đám đông ồn ào, không thích tụ tập càng không thích bon chen, tranh đấu.

Những người tuổi Mùi được cục diện Tam Hợp Thái Tuế chiếu mệnh nên tháng Chạp có nhiều điểm sáng đáng mừng. Mọi chuyện diễn ra theo hướng tích cực, mang đến niềm vui cho con giáp này.

Đây cũng là tháng các khoản lương, thưởng đến tiên tiếp. Bản mệnh có tài tinh Thực Thần chiếu mệnh nên tài lộc khởi sắc rực rỡ. Thu nhập của Hợi tăng lên nhờ có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư lớn. Người làm công ăn lương đón cái Tết ấm no. Người làm kinh doanh cũng hái ra tiền vào thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Trong trong tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần này, sự nghiệp của tuổi Mùi có cát tinh Thiên Ấn che chở nên vận trình suôn sẻ. Bản mệnh có thể hoàn thành những nhiệm vụ còn đang dang dở, học thêm nhiều kinh nghiệm, làm tiền đề vững chắc cho tương lai.

Tài chính của tuổi Mùi ở thời điểm này khá dư dả. Bản mệnh có cả nguồn thu từ công việc chính lẫn nghề tay trái nên túi tiền rủng rỉnh. Dịp cuối năm, tuổi Mùi có thể lo cho gia đình một cái Tết ấm no. Dù vậy, bản mệnh cũng cần phải chú ý quản lý tài chính, tránh tiêu tiền lãng phí. Người tuổi Mùi chỉ cần dùng chính sự chăm chỉ và động lực của mình để hoàn thành mọi mục tiêu thì cuộc sống phía trước của họ sẽ không còn phải lo lắng nhiều, mọi gánh nặng đều được giải quyết.

Tuổi Tý

Tử vi tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần cho thấy, tháng này là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Tý trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn có cơ hội nhận được các khoản hoa hồng, thưởng nóng nhờ hoàn thành tốt các dự án được phân công.

Tuổi Tý sẽ kiếm thêm được một số tiền từ các khoản đầu tư trong tháng 12 âm lịch. Những người kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí thủy lợi và dịch vụ ăn uống sẽ được hoàn vốn.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Tý trong tháng này diễn ra dễ dàng và thuận lợi, nỗ lực và cố gắng của bạn bao lâu nay cuối cùng cũng đã được ghi nhận và trả công xứng đáng.

Chuyện tình yêu nở rộ, mối quan hệ với người ấy dần tiến triển theo chiều hướng tích cực. Nguồn thu nhập không phải nghĩ, hãy cứ tận hưởng cuộc sống thoải mái bất cứ lúc nào bạn muốn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!