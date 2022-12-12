Ăn ở hiền lành được trời thương: 3 con giáp cuối năm 2022 đón lộc lớn bất ngờ, vươn lên thành đại gia giàu có, trả hết nợ nần đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 17:26

Tranh thủ những ngày cuối năm được Trời thương Phật độ, 3 con giáp này hốt vàng hốt bạc, không còn cảnh túng thiếu, vận may nối tiếp vận may.

Tuổi Dần 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn rất mạnh mẽ, tự tin hơn bất kỳ ai. Họ cũng là những người làm việc dẻo dai, sức chịu đựng cao.

Thời gian này, con giáp tuổi Dần liên tục gặp được quý nhân và có sự trợ giúp kịp thời. Cuối năm 2022, vận trình của họ sẽ có nhiều suôn sẻ.

Ăn ở hiền lành được trời thương: 3 con giáp cuối năm 2022 đón lộc lớn bất ngờ, vươn lên thành đại gia giàu có, trả hết nợ nần đón Tết linh đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn qua có vẻ như là một sự tình cờ, nhưng trên thực tế, nền tảng phát triển của người tuổi Dần đã được đặt sẵn. Trong suốt thời gian qua, con giáp này đã có những sự tiến bộ vượt bậc về mọi mặt, đủ năng lực để khiến cho công việc và cuộc sống của mình diễn ra trôi chảy. Con giáp tuổi Dần sẽ không còn bất lực trước khó khăn, kiếm tiền nhiều hơn, hoàn toàn tạm biệt cảnh nghèo đói, khốn đốn.

Có thể nói, thời điểm cuối năm 2022, con giáp tuổi Dần là người thắng lợi, đạt được nhiều thành quả cao. Dù trước đó như thế nào thì họ cũng có cơ hội thay đổi vào cuối năm này.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ rất hanh thông. Tuổi Tỵ đón nhận nhiều cơ hội mới trong thời điểm cuối năm này, nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Tỵ bứt phá trong năm 2023 sắp tới.

Ăn ở hiền lành được trời thương: 3 con giáp cuối năm 2022 đón lộc lớn bất ngờ, vươn lên thành đại gia giàu có, trả hết nợ nần đón Tết linh đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuối năm nay, những người tuổi Tỵ gặp được nhiều quý nhân, nhận được sự giúp đỡ kịp thời, có được sự chuyển biến quan trọng, khiến sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Thu nhập của con giáp tuổi Tỵ cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Từ nay về sau, những người này không phải chịu áp lực, bắt đầu cuộc sống mà chính mình mong muốn.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu bản chất lạc quan, tràn đầy kỳ vọng vào cuộc sống. Họ có nhiệt tình sống như vậy nên có thể kiên trì đến cùng trong công việc, nỗ lực để vươn tới thành công. Nhiều việc con giáp này làm đều rất đáng tin cậy, mức độ phát triển trong năm nay của họ cũng cao hơn năm trước.

Người tuổi Dậu cũng tránh xa được thị phi và các cuộc tranh cãi không đáng có nên tốc độ phát triển công việc rất nhanh. Dù là trong hay ngoài việc kinh doanh thì họ cũng có nhiều cơ hội thành công.

Ăn ở hiền lành được trời thương: 3 con giáp cuối năm 2022 đón lộc lớn bất ngờ, vươn lên thành đại gia giàu có, trả hết nợ nần đón Tết linh đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cuối năm 2022, con giáp tuổi Dậu sẽ bùng nổ, thu hái được mùa màng bội thu, của cải tăng lên, gia đình hạnh phúc, cuộc sống ngày càng ngọt ngào. Cho dù thời gian trước họ có kém cỏi và gặp khó khăn thế nào thì cuối năm nay, sự nghiệp của họ sẽ có những bước tiến lớn. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trong tuần mới này (12/12 - 18/12): Thần Tài cực kỳ hậu đãi 3 con giáp ăn nên làm ra, đánh đâu thắng đó, gặp thời đổi vận

Trong tuần mới này (12/12 - 18/12): Thần Tài cực kỳ hậu đãi 3 con giáp ăn nên làm ra, đánh đâu thắng đó, gặp thời đổi vận

Trong tuần này (12/12 - 18/12), 3 tuổi này ăn lộc trời nên chuyện tiền bạc khỏi phải lo nghĩ, mọi việc đều ổn thỏa, làm đâu thắng đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối năm tử vi 12 con giáp cuối năm con giáp may mắn cuối năm 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 30 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 30 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng