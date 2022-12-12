Thánh nhân đãi kẻ khù khờ: 3 người ăn ở hiền lành tích phước đức, đúng mùng 1 tháng Chạp tới đây trúng số độc đắc, đổi vận giàu to

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 18:44

Sau những tháng ngày cày ải, làm ăn lương thiện, cuối cùng những con giáp này cũng nhận được thành quả xứng đáng đúng mùng 1 tháng Chạp sắp tới.

Tuổi Tuất

Chúc mừng người tuổi Tuất là con giáp phát tài đúng mùng 1 tháng Chạp tới đây. Những thành tích tốt trong công việc sẽ giúp bạn thu về được một khoản tiền rủng rỉnh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Với người làm công ăn lương, chắc chắn bạn không thể thiếu được những khoản thưởng nóng nhờ thành tích cao và những đóng góp cho tập thể. May mắn hơn, một số người còn có thể chạm tay vào cơ hội được thăng chức, tăng lương.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ: 3 người ăn ở hiền lành tích phước đức, đúng mùng 1 tháng Chạp tới đây trúng số độc đắc, đổi vận giàu to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, bạn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên chẳng sợ đối thủ cạnh tranh chơi xấu. Bạn nắm bắt rõ thế mạnh và phát huy đúng lúc, đúng chỗ, từ đó thu hút được lượng khách hàng trung thành ngày càng đông đảo.

Nếu thời gian và khả năng cho phép, con giáp này có thể nghiên cứu mở rộng thị trường hoặc quy mô kinh doanh của mình. Tất nhiên, bạn sẽ hơi vất vả hơn một chút, nhưng công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ sẽ gặt hái nhiều thành công vang dội trong tháng Chạp tới đây. Đây là tháng cuối cùng của năm 2022 - tháng tích tụ lộc trời ban đối với tuổi Ngọ

Con giáp này sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Ngọ được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho những dự án quan trọng.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ: 3 người ăn ở hiền lành tích phước đức, đúng mùng 1 tháng Chạp tới đây trúng số độc đắc, đổi vận giàu to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ.

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Tuổi Tý

Nhà tiên tri dự báo, có nhiều khoản tiền đổ về túi dồn dập đúng mùng 1 tháng Cháp sắp tới, giúp người tuổi Tý không còn phải lo lắng đến vấn đề chi tiêu.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ: 3 người ăn ở hiền lành tích phước đức, đúng mùng 1 tháng Chạp tới đây trúng số độc đắc, đổi vận giàu to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, thành tích khả quan trong công việc giúp bạn nhận được nhiều tiền thưởng nóng hoặc hoa hồng. Đây là thành quả vô cùng xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra. Nếu sắp xếp được thời gian rảnh, bạn hoàn toàn có thể nhận thêm các công việc tay trái để góp phần cải thiện thêm thu nhập hoăc nghiên cứu thêm về các lĩnh vực đầu tư, giúp tiền đẻ ra tiền. 

Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng quan hệ xã giao, kí kết hợp đồng. Tháng này hứa hẹn bạn sẽ được tiếp xúc với những đối tác lớn, giúp con đường kiếm tiền hanh thông hơn trước nhiều. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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