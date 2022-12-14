Đúng giao thừa Tết Quý Mão 2023: Trời đất giao hòa, 3 tuổi rũ sạch vận đen đón năm mới tràn trề hy vọng, mọi sự hanh thông khởi sắc

Kể từ mùng 1 Tết, con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng. Họ đạt những bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng.

Người tuổi Thân được dự đoán sẽ rũ sạch vận xui năm 2022, bước vào năm mới Quý Mão 2023 đón hỷ sự liên miên, không còn phải muộn phiền vì nỗi lo cơm áo gạo tiền nữa.

Những người có gia đình cuộc sống hôn nhân êm ấm, thấu hiểu. Chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về kinh tế, hai bạn hoàn toàn làm chủ được tài chính.

Dù việc lớn hay việc nhỏ, người tuổi Thân thường có yêu cầu khắt khe với bản thân và luôn cố gắng hết sức vậy nên thành quả đến với họ cũng vô cùng to lớn. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì có vụ mùa bội thu, nông sản được mùa, được giá nên túi tiền rủng rỉnh. Người làm kinh doanh buôn bán cũng được tạo cơ hội tiếp cận khách hàng. Con giáp tuổi Thân dù khó khăn vẫn phấn đấu, nỗ lực không ngừng nên sẽ sớm hái được trái ngọt.

Tuổi Mùi

Chúc mừng tuổi Mùi trở thành con giáp may mắn, gặt hái nhiều thành công vang dội kể từ giao thừa 2023. Tuổi Mùi sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Mùi được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho bạn những dự án quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 năm cũ.

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Tuổi Hợi

Kể từ mùng 1 Tết 2023, tuổi Hợi cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội trước mắt mình bởi bạn được Tài Tinh chiếu mệnh, tạo nhiều điều kiện thuận lợi. Ngày trước, tuổi Hợi thường không muốn làm điều mà bản thân không hài lòng, nhưng qua năm mới đều là cơ hội giúp tuổi Hợi thăng hoa nên đừng kén chọn nhé, nếu may mắn thì tình tiền sẽ viên mãn trọn vẹn.

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2023 là giai đoạn hoàng kim trong đời tuổi Hợi, vì vậy cần phải chủ động nắm bắt mọi thứ, nên hoan hỉ đón nhận mọi lời mời hợp tác. Trong tương lai, tuổi Hợi sẽ có cuộc sống ngày càng tốt đẹp, cuộc sống trở nên vẹn toàn ngoài mong đợi nếu biết nắm bắt tốt cơ hội.

Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của bạn kéo dài liên tiếp nên sẽ có nhiều việc phải làm hơn, chớ nên an phận kẻo để cơ may trôi qua mất.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!