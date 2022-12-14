Ý trời đã định: 3 con giáp trúng số độc đắc lớn đúng 23 tháng Chạp tới, phát tài phát lộc, tiền vào như nước ăn Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 07:46

Đúng 23 tháng Chạp, vận mệnh 3 con giáp này sẽ đổi hướng xoay chiều, trúng được quả độc đắc, trả hết nợ nần, ăn Tết cực to.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý đa số có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách hòa đồng, nhẹ nhàng, luôn khéo léo trong cách ứng xử nên được nhiều người xung quanh yêu quý, sẵn lòng giúp đỡ.

Ý trời đã định: 3 con giáp trúng số độc đắc lớn đúng 23 tháng Chạp tới, phát tài phát lộc, tiền vào như nước ăn Tết linh đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, đúng 23 tháng Chạp, cuộc sống của con giáp này sẽ dần thay đổi, sự nghiệp cũng chuyển sang một hướng mới. Con giáp này được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc vô cùng hanh thông, mọi việc tiến hành đều suôn sẻ và có sự trợ giúp của quý nhân.  Con giáp này nhận thêm cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời. Người làm công ăn lương cũng đạt thành tích cao, được cấp trên khen thưởng.

Người độc thân sẽ sớm tìm được người nguyện ý với mình, nếu bạn muốn tìm thấy người phù hợp với mình thì nên hoàn thiện bản thân và thể hiện ưu điểm của mình. Người đã có đôi có cặp cũng tính đến chuyện cưới hỏi, tình duyên ngày càng mặn nồng.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thông minh, lém lỉnh lại hòa đồng, dễ gần. Họ có nhiều bạn bè, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ. Con giáp này là người tận tụy, có trách nhiệm trong công việc. Dù làm việc gì, họ cũng cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu. Người tuổi Mùi có nhiều cơ hội thể hiện tài năng, dễ được quý nhân giúp đỡ.

Ý trời đã định: 3 con giáp trúng số độc đắc lớn đúng 23 tháng Chạp tới, phát tài phát lộc, tiền vào như nước ăn Tết linh đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), người tuổi này có cơ hội hiện thực hóa ước mơ của mình. Cuộc sống của họ tràn đầy hy vọng, tài lộc sung túc, tương lai tươi sáng, tiền bạc ngày càng rủng rỉnh.

Người làm ăn kinh doanh thì gặp nhiều may mắn, chốt được hợp đồng có giá trị. Trong khi đó, người buôn bán nhỏ cũng buôn may bán đắt do nhu cầu hàng hóa tăng cao vào dịp Tết.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi thời điểm cuối năm 2022 ở thế “nước đẩy thuyền lên”, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào. Phương diện tài chính có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông.

Ý trời đã định: 3 con giáp trúng số độc đắc lớn đúng 23 tháng Chạp tới, phát tài phát lộc, tiền vào như nước ăn Tết linh đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt kể từ ngày 23 tháng Chạp sắp tới, tuổi Hợi sẽ có được sự giúp đỡ của quý nhân nên vận trình suôn sẻ, hoàn thành những dự định đã ấp ủ bấy lâu, nhận được thành công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Hợi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, càng đầu tư kinh doanh càng sinh lời, cuộc sống thời gian tới vừa ấm êm về tình cảm, vừa đủ đầy về vật chất.

Tinh thần của tuổi Hợi cũng thăng hoa, hỷ tín đến tới tấp. Những rắc rối sẽ được tuổi Hợi nhanh chóng tháo gỡ. Nhìn chung, không có gì có thể ngăn cản bước chân của tuổi Hợi tiến lên phía trước.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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