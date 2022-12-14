Tử vi ngày tốt (thứ Năm, 15/12/2022): Vạn sự sinh sôi, 3 con giáp ăn nên làm ra nhờ Tài Tinh chiếu mệnh, tình cảm thăng hoa viên mãn

Vận trình tài lộc trong ngày của Dần dư dả, dồi dào. Nguồn thu nhập tăng nhanh giúp con giáp này có được cuộc sống thoải mái, đồng thời còn giảm mối lo toan liên quan tới “cơm áo gạo tiền”. Thần Tài chiếu mệnh giúp con giáp này nắm bắt được cơ hội kiếm tiền nhanh chóng trong ngày thứ Năm, từ đó nâng cao được khoản thu nhập hiện tại.

Trong ngày thứ Năm (15/12/2022), con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra thuận lợi đủ đường. Đây chính là cơ hội tốt để người tuổi này thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Đồng thời, bản mệnh luôn cố gắng để hoàn thành tốt công việc, nhờ vậy mà thành quả đạt được khiến người khác phải “ú òa”.

Tử vi ngày mai (thứ Năm, 15/12/2022) cho thấy, Thiên Ấn nâng đỡ cho sự nghiệp của tuổi Ngọ. Dù không phải vất vả như bao con giáp khác nhưng bạn vẫn quản lý được công việc dù đang ở đâu đi nữa. Một số người làm lãnh đạo được nhân viên hỗ trợ hết mình, bạn có tiếng nói uy tín ở cơ quan.

Vận trình tình cảm ấm êm. Người độc thân tìm được bạn đời lý tưởng nhờ sự chủ động bày tỏ tình cảm trong lòng. Song song đó, cuộc sống hôn nhân của hai người càng thêm khăng khít hơn sau thời gian “chiến tranh lạnh” trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc có khởi sắc hơn nhờ Thiên Tài trợ vận. Bản mệnh không phải là con giáp lười biếng, ham ăn chơi, bạn rất chăm cày cuốc bất kể ngày nghỉ. Tuổi này hay có thêm khoản thu bên ngoài, được người khác tạo cho cơ hội kiếm tiền, chỉ cần chăm chỉ là kiếm được.

Vận tình duyên bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Hãy thoải mái với tình trạng độc thân hiện tại của mình và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn, đừng để bản thân bị lỡ bước. Đối với các cặp đôi thì nên san sẻ việc nhà với nhau nhiều hơn, đừng để nửa kia làm một mình.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mai (15/12/2022) cho thấy, Chính Tài chiếu vận đem lại tin tốt cho đường công việc của Tý. Con giáp này cứ tập trung xây dựng sự nghiệp hiện tại, thần may mắn sẽ không bỏ quên bạn. Một số người đang chịu khó nâng cao năng lực bằng cách học lên cao hoặc học thêm kỹ năng mới.

Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập của con giáp này tăng lên, bạn không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. May mắn hơn, bản mệnh còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu bạn đang làm nghề tự do. Chất lượng cuộc sống được nâng cao một cách rõ rệt nhờ có những khoản thu nhập dồi dào từ công việc chính lẫn kinh doanh.

Chuyện tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Chuyện tình cảm đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng có chút nhàm chán, cảm giác mọi thứ diễn ra cứ đều đều. Bạn luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu, người khác như thế nào bạn không quá quan tâm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!