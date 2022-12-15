Đúng đêm 30 Tết, trời đất giao hòa, Thần Tài ban lộc lớn: 3 con giáp như 'rồng bay phượng múa', khí vận hanh thông, năm mới tràn đầy hy vọng

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 07:16

Tử vi 12 con giáp cho biết, sau đêm giao thừa vận đổi sao dời, 3 con giáp được Thần Tài trao tài gửi lộc, tiền tài rủng rỉnh, gặp nhiều may mắn.

Tuổi Tỵ

Trong năm 2022 vừa qua, tuổi Tỵ đã phải trải qua nhiều sóng gió, mọi việc cũng không trơn tru như mong đợi. Thậm chí có những lúc con giáp này rơi vào cảnh bế tắc, lo âu, hay không biết mục tiêu trong tương lai là gì, thế nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời.

Đúng đêm 30 Tết, trời đất giao hòa, Thần Tài ban lộc lớn: 3 con giáp như 'rồng bay phượng múa', khí vận hanh thông, năm mới tràn đầy hy vọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, bước qua đêm giao thừa, những người tuổi Tỵ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Từ thời gian này trở đi, vận may kéo đến liên tục, giúp cho sự nghiệp thăng hoa, và đương nhiên tài lộc cũng tăng lên gấp bội. Nếu như tuổi Tỵ tự tin mình có bản lĩnh vượt qua mọi chông gai trắc trở thì nhất định con giáp này sẽ thành công vang dội đến mức không ngờ.

Con giáp này có tài lộc vượng, tiền vào nhà như nước. Người buôn bán vượng lộc trong khi người trồng trọt chăn nuôi thì cây cối xanh tốt, vật nuôi khỏe mạnh, hứa hẹn vụ mùa bội thu. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng lên, năm 2023 đích thị là của họ.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất luôn tràn đầy năng lượng, cho dù bạn đã phải chịu đựng bao nhiêu trong quá khứ, cho dù vận thế của bạn có xui xẻo như thế nào trong thời gian trước đây nhưng nhìn chung, sự kiên trì trong sự nghiệp và nỗ lực sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ cho cuộc sống của bạn.

Đúng đêm 30 Tết, trời đất giao hòa, Thần Tài ban lộc lớn: 3 con giáp như 'rồng bay phượng múa', khí vận hanh thông, năm mới tràn đầy hy vọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng đêm giao thừa Quý Mão 2023, tuổi Tuất đặc biệt vượng đường tài vận, được quý nhân phù trợ, tài lộc tăng mạnh. Đặc biệt những người là doanh nhân sẽ có thặng dư lớn trong công việc làm ăn, tương lai tươi sáng. So với thời gian qua, tài vận tuổi Tuất hanh thông hơn, sự nghiệp phát triển vượt bậc, được đ.ánh giá là người ưu tú.

Bước sang năm mới 2023, vận may ập đến, tuổi Tuất làm gì cũng được gia đình, bạn bè ủng hộ, đạt được thành tích nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, tài lộc tăng cao, phúc khí vô cùng, có thể ảnh hưởng tốt đến cả gia đình.

Tuổi Sửu

Sửu tính tình thẳng thắn, trung thực, có sao nói vậy. Con giáp này sống chân thành với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ nếu thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này còn được biết đến bởi sự kiên trì, không vì khó khăn mà nản lòng, nhụt chí.

Đúng đêm 30 Tết, trời đất giao hòa, Thần Tài ban lộc lớn: 3 con giáp như 'rồng bay phượng múa', khí vận hanh thông, năm mới tràn đầy hy vọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước qua đêm giao thừa, tuổi Sửu sẽ có quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, thời gian này sự giàu có sẽ ập đến bất ngờ và phát tài sẽ sớm xuất hiện, bên cạnh đó còn thêm sự xuất hiện của Thần Tài chiếu cố nên cuộc sống sẽ dần thăng hoa viên mãn, năm nay khó khăn bao nhiêu, năm tới sẽ được bù đắp bấy nhiêu.

Những điều may mắn và giàu có sẽ tới đầy bất ngờ mà người tuổi Sửu cũng chưa từng nghĩ đến. Lúc này, con giáp này không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Đúng 16h chiều này 22/11 âm lịch, vận may ập đến, 3 con giáp này nhanh chóng nắm bắt tiền sẽ đổ về như nước, thả ga sắm sửa Tết.

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