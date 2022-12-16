Tiên tri nhắc mệnh, 3 tuổi sẽ gặp rất nhiều may mắn vào 2 ngày cuối tuần này (17-18/12), tiền đổ về ầm ầm nhờ trúng được quả đậm.

Tuổi Dần Tử vi dự báo cuối tuần này (17-18/12), Dần có nhiều cơ hội tốt để chứng minh bản thân. Đặc biệt vào ngày thứ 7, công việc của Dần có bước tiến nhất định. Bản mệnh vốn mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên được cấp trên trọng dụng. Dần được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Con giáp này xử lý mọi chuyện gọn gàng, kết quả đúng như mong đợi. Ảnh minh họa: Internet Đây là thời điểm thuận lợi, vì vậy Dần cứ yên tâm công tác, xây dựng kế hoạch và nêu ý kiến của mình với lãnh đạo chắc chắn sẽ nhận được sự tán đồng. Thêm nữa, các mối quan hệ xã giao bên ngoài của Dần cũng khá tốt, mang đến lợi ích cho công việc. Ngoài ra, Dần nên chú ý lắng nghe góp ý của người khác. Điều này sẽ giúp Dần hoàn thiện bản thân mình hơn.

Chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc đáng kể khi được Thái Âm cát tinh che chở, nhất là nữ mệnh. Người độc thân cảm thấy lạc quan hơn về tương lai. Hứa hẹn người gặp gỡ bạn sẽ mang lại cho bạn mối quan hệ tốt đẹp, thậm chí đó cơ thể là người bạn trăm năm của bạn sau này. Tuổi Thìn Trong 2 ngày cuối tuần này (17-18/12), con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn diễn ra thuận lợi đủ đường. Đây chính là cơ hội tốt để Thìn thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Bên cạnh đó, bản mệnh luôn cố gắng để hoàn thành tốt công việc, nhờ vậy mà thành quả đạt được khiến người khác phải bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet Vận trình tài lộc của Thìn cũng dư dả, dồi dào. Thu nhập của bản mệnh tăng nhanh nên có được cuộc sống thoải mái đồng thời còn giảm mối lo toan liên quan đến cơm áo gạo tiền. Thần Tài chiếu mệnh giúp Thìn nắm bắt cơ hội kiếm tiền nhanh chóng trong 2 ngày cuối tuần này, từ đó nâng cao được khoản thu nhập hiện tại. Chuyện tình cảm cũng ấm êm. Người độc thân tìm được bạn đời lý tưởng nhờ sự chủ động bày tỏ tình cảm trong lòng. Người có gia đình thì cuộc sống hôn nhân càng thêm khăng khít sau thời gian “chiến tranh lạnh”. Tuổi Hợi Tử vi 2 ngày cuối tuần này (17-18/12) cho thấy, Thiên Ấn nâng đỡ cho sự nghiệp của Hợi. Tuy không phải vất vả như những con giáp khác nhưng Hợi vẫn quản lý được công việc dù đang ở đâu đi nữa. Một số người làm lãnh đạo được nhân viên hỗ trợ hết mình, có tiếng nói uy tín ở cơ quan. Ảnh minh họa: Internet Nhờ Thiên Tài trợ vận nên đường tài lộc có khởi sắc hơn. Bản mệnh không phải là con giáp lười biếng, ham ăn chơi mà rất chăm cày cuốc bất kể ngày nghỉ. Hợi hay có thêm khoản thu bên ngoài, được người khác tạo cho cơ hội kiếm tiền. Chỉ cần Hợi chăm chỉ là kiếm được. Về tình duyên, nhờ hai hành Thổ tương hòa nên mọi chuyện bình ổn. Hãy thoải mái với tình trạng độc thân hiện tại của mình và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn, đừng để bản thân bị lỡ bước. Người có đôi có cặp thì nên san sẻ việc nhà với nhau nhiều hơn, đừng để nửa kia làm một mình. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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