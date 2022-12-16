3 con giáp nào trúng số độc đắc lớn vào cuối tuần này (17-18/12), tiền thưởng lên đến 100 tỷ, giàu sang sung túc, phất lên nhanh như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 07:29

Tiên tri nhắc mệnh, 3 tuổi sẽ gặp rất nhiều may mắn vào 2 ngày cuối tuần này (17-18/12), tiền đổ về ầm ầm nhờ trúng được quả đậm.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo cuối tuần này (17-18/12), Dần có nhiều cơ hội tốt để chứng minh bản thân. Đặc biệt vào ngày thứ 7, công việc của Dần có bước tiến nhất định. Bản mệnh vốn mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên được cấp trên trọng dụng. Dần được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Con giáp này xử lý mọi chuyện gọn gàng, kết quả đúng như mong đợi.

3 con giáp nào trúng số độc đắc lớn vào cuối tuần này (17-18/12), tiền thưởng lên đến 100 tỷ, giàu sang sung túc, phất lên nhanh như vũ bão - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm thuận lợi, vì vậy Dần cứ yên tâm công tác, xây dựng kế hoạch và nêu ý kiến của mình với lãnh đạo chắc chắn sẽ nhận được sự tán đồng. Thêm nữa, các mối quan hệ xã giao bên ngoài của Dần cũng khá tốt, mang đến lợi ích cho công việc. Ngoài ra, Dần nên chú ý lắng nghe góp ý của người khác. Điều này sẽ giúp Dần hoàn thiện bản thân mình hơn.

Chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc đáng kể khi được Thái Âm cát tinh che chở, nhất là nữ mệnh. Người độc thân cảm thấy lạc quan hơn về tương lai. Hứa hẹn người gặp gỡ bạn sẽ mang lại cho bạn mối quan hệ tốt đẹp, thậm chí đó cơ thể là người bạn trăm năm của bạn sau này.

Tuổi Thìn

Trong 2 ngày cuối tuần này (17-18/12), con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn diễn ra thuận lợi đủ đường. Đây chính là cơ hội tốt để Thìn thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Bên cạnh đó, bản mệnh luôn cố gắng để hoàn thành tốt công việc, nhờ vậy mà thành quả đạt được khiến người khác phải bất ngờ.

3 con giáp nào trúng số độc đắc lớn vào cuối tuần này (17-18/12), tiền thưởng lên đến 100 tỷ, giàu sang sung túc, phất lên nhanh như vũ bão - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của Thìn cũng dư dả, dồi dào. Thu nhập của bản mệnh tăng nhanh nên có được cuộc sống thoải mái đồng thời còn giảm mối lo toan liên quan đến cơm áo gạo tiền. Thần Tài chiếu mệnh giúp Thìn nắm bắt cơ hội kiếm tiền nhanh chóng trong 2 ngày cuối tuần này, từ đó nâng cao được khoản thu nhập hiện tại.

Chuyện tình cảm cũng ấm êm. Người độc thân tìm được bạn đời lý tưởng nhờ sự chủ động bày tỏ tình cảm trong lòng. Người có gia đình thì cuộc sống hôn nhân càng thêm khăng khít sau thời gian “chiến tranh lạnh”.

Tuổi Hợi

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (17-18/12) cho thấy, Thiên Ấn nâng đỡ cho sự nghiệp của Hợi. Tuy không phải vất vả như những con giáp khác nhưng Hợi vẫn quản lý được công việc dù đang ở đâu đi nữa. Một số người làm lãnh đạo được nhân viên hỗ trợ hết mình, có tiếng nói uy tín ở cơ quan.

3 con giáp nào trúng số độc đắc lớn vào cuối tuần này (17-18/12), tiền thưởng lên đến 100 tỷ, giàu sang sung túc, phất lên nhanh như vũ bão - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Thiên Tài trợ vận nên đường tài lộc có khởi sắc hơn. Bản mệnh không phải là con giáp lười biếng, ham ăn chơi mà rất chăm cày cuốc bất kể ngày nghỉ. Hợi hay có thêm khoản thu bên ngoài, được người khác tạo cho cơ hội kiếm tiền. Chỉ cần Hợi chăm chỉ là kiếm được.

Về tình duyên, nhờ hai hành Thổ tương hòa nên mọi chuyện bình ổn. Hãy thoải mái với tình trạng độc thân hiện tại của mình và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn, đừng để bản thân bị lỡ bước. Người có đôi có cặp thì nên san sẻ việc nhà với nhau nhiều hơn, đừng để nửa kia làm một mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Bắt đầu từ ngày 1/1/2023: TOP 3 con giáp mỉm cười hạnh phúc, tài lộc ùn ùn kéo đến, hốt bạc tiền tỷ, sự nghiệp vượng phát

Bắt đầu từ ngày 1/1/2023: TOP 3 con giáp mỉm cười hạnh phúc, tài lộc ùn ùn kéo đến, hốt bạc tiền tỷ, sự nghiệp vượng phát

Bước sang năm 2023, những con giáp sau đây được tiên đoán sung sướng hơn người, tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp may mắn cuối tuần tử vi con giáp cuối tuần 12 con giáp xem tử vi cuối tuần

TIN MỚI NHẤT

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 18 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 26 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 28 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 29 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 58 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp