Tử vi may mắn 2 ngày cuối tuần (17-18/12): Thiên Ấn soi tỏ, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, vận trình lên hương, tiền tài ùn ùn kéo đến

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 06:48

Không ai may mắn hơn 3 con giáp trong 2 ngày cuối tuần này (17-18/12), mọi sự đều suôn sẻ, công danh - sự nghiệp ổn định, gặp được quý nhân phù trợ.

Tuổi Tý

Tử vi nói rằng, tuổi Tý là một trong những con giáp có tài lộc thăng hoa nhất trong 2 ngày cuối tuần này (17-18/12). Bản mệnh làm gì cũng gặp may mắn nhờ cát tinh soi đường. Đây là thời gian vượng phát của con giáp này.

Tử vi may mắn 2 ngày cuối tuần (17-18/12): Thiên Ấn soi tỏ, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, vận trình lên hương, tiền tài ùn ùn kéo đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Thiên Tài và Chính Tài trợ mệnh, người kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội tăng thêm thu nhập. Bản mệnh còn nhận được lời khen ngợi từ cấp trên và lấy đó làm động lực để vươn xa hơn.

Tình cảm cũng có nhiều điểm sáng trong 2 ngày cuối tuần này. Đôi lứa dành cho nhau sự tin tưởng và cảm thông nên dù công việc bận rộn khiến hai bạn không dành thời gian nhiều cho nhau thì mối quan hệ vẫn luôn bền chặt. Người độc thân nên chủ động hơn nữa để không bỏ lỡ nhân duyên tốt đẹp.

Tuổi Thân

Trong 2 ngày cuối tuần này (17-18/12), nhiều kế hoạch của con giáp tuổi Thân diễn ra thuận buồm xuôi gió. Thậm chí, bạn còn nảy ra nhiều kế hoạch làm ăn, kinh doanh mới mà người khác chưa từng nghĩ ra. Cơ hội thăng tiến xuất hiện ngay trước mắt Thân. Lúc này bản mệnh cần nắm bắt kịp thời. Làm tốt thì Thân sẽ trở thành nhân tố quan trọng của tập thể.

Tử vi may mắn 2 ngày cuối tuần (17-18/12): Thiên Ấn soi tỏ, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, vận trình lên hương, tiền tài ùn ùn kéo đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ đây, Thân có cơ hội cải thiện thu nhập. Con đường tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi. Một số người có duyên buôn bán, lợi nhuận có thể tăng gấp bội. Đây là lúc thích hợp để Thân mở rộng quy mô làm ăn của mình.

Thân được cả Chính Tài và Thiên Tài cùng nâng đỡ. Các nguồn thu nhập chính phụ được đảm bảo, việc hợp tác cũng tiến triển tốt đẹp, lợi nhuận chia đều cho cả hai bên.  Thêm nữa, các mối quan hệ xã giao bên ngoài của Thân cũng khá tốt, mang đến lợi ích cho công việc.

Tuổi Dậu

Với tuổi Dậu, quý nhân phù trợ sẽ mang tới cho bạn khá nhiều cơ hội kiếm tiền trong 2 ngày cuối tuần này (17-18/12). Nhờ vậy, đường tài lộc của con giáp này có những chuyển biến vô cùng tích cực.

Tử vi may mắn 2 ngày cuối tuần (17-18/12): Thiên Ấn soi tỏ, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, vận trình lên hương, tiền tài ùn ùn kéo đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ gặp thời gặp thế, chẳng những công việc có thay đổi tích cực mà còn giúp cho tài chính tăng lên, nằm ngoài mong đợi của người tuổi này. Bạn sẽ có thêm những lựa chọn mới để cải thiện thu nhập của mình.

Còn đối với người kinh doanh, buôn bán, bạn có thể nhận được lượng đơn hàng lớn, khách hàng ra vào nườm nượp. Điều đó mang về cho con giáp này lợi nhuận khá cao, tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu mà không cần phải cân đo đong đếm từng chút một. Nhờ vậy, bản mệnh không còn quá căng thẳng như trước trong những chuyện liên quan đến tiền bạc nữa, bạn hoàn toàn có thể thả lỏng mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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