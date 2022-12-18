Chỉ còn ít ngày nữa bước qua tháng Chạp: Ai đen cứ đen, 3 con giáp này đổi vận giàu sang, tiền chảy vào túi ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 18/12/2022 22:51

Trong những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022, những con giáp này có tài vận tăng cao, sớm phát tài phát lộc để sang năm 2023 tràn ngập niềm vui.

Tuổi Sửu

Trong tháng Chạp năm Nhâm Dần, vận trình của người tuổi Sửu hanh thông bất ngờ. Những khó khăn trước đây được giải quyết dần dần. Những tình huống trước đây bản mệnh tưởng chừng không thể tháo gỡ thì nay đã tìm được giải pháp lại thêm quý nhân giúp đỡ nên có thể mang lại kết quả đáng mong đợi.

Chỉ còn ít ngày nữa bước qua tháng Chạp: Ai đen cứ đen, 3 con giáp này đổi vận giàu sang, tiền chảy vào túi ầm ầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tài chính, tuổi Sửu sẽ nhận thấy dấu hiệu tiến triển rõ rệt. Nhờ lời khuyên của những người có kinh nghiệm, bản mệnh có thể đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, tìm được cơ hội tăng thu nhập.

Vận trình tình cảm có nhiều niềm vui bất ngờ. Bước sang tháng Chạp sắp tới, người độc thân có thể được mối nhân duyên tốt lành cho mình. Dù đôi bên chưa có những bước tiến gì nhiều nhưng bạn nhận ra rằng cả hai có nhiều điểm chung với nhau. Người đã lập gia đình hiện đang rất hạnh phúc bên người bạn đời của mình. 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tính tình mạnh mẽ, kiên định và giàu nhiệt huyết. Họ là người cầu tiến, thích theo đuổi sự hoàn hảo. Họ luôn giữ được tư tưởng tích cực, hướng thiện. Ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn luôn tin vào một ngày mai tươi sáng.

Chỉ còn ít ngày nữa bước qua tháng Chạp: Ai đen cứ đen, 3 con giáp này đổi vận giàu sang, tiền chảy vào túi ầm ầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng Chạp sắp tới, người tuổi này có tài vận tăng vọt, cầu được ước thấy. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực.

Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được giao những nhiệm vụ quan trọng, được lãnh đạo coi trọng và đề bạt. Người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Họ chốt được nhiều thương vụ sinh lời lớn. Làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình, con giáp này có thu nhập tăng cao, túi tiền rủng rỉnh.

Tuổi Dậu

Trong tháng Chạp, tuổi Dậu có Thần Tài hỗ trợ nên tài lộc cực kỳ vượng phát. Dịp cuối năm, con giáp này khá bận rộn với công việc của mình. Nhờ có quý nhân trợ giúp, bản mệnh có thể tiến hành mọi việc thuận lợi, làm gì cũng thành công.

Chỉ còn ít ngày nữa bước qua tháng Chạp: Ai đen cứ đen, 3 con giáp này đổi vận giàu sang, tiền chảy vào túi ầm ầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc khởi sắc, công việc tiến triển suôn sẻ giúp bản mệnh có thêm thu nhập. Đây là lúc tuổi Dậu nên tự tin vào khả năng của mình, đừng do dự quá nhiều nếu không sẽ tuột mất cơ hội xuất hiện trước mặt. Người đang có ý định chuyển việc cũng được giới thiệu công việc mới với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt hơn. Trong khi những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc tay trái hoặc cơ hội đầu tư, kinh doanh hứa hẹn sinh lời.

Vận trình tình cảm nhìn thấy được nhiều điểm sáng. Dường như vợ chồng Dậu có thể hóa giải triệt để những hiểu lầm trước đó, vì thế mà mối quan hệ trở nên hòa thuận như trước. Sau những sóng gió ấy, cả hai có vẻ như thấu hiểu và trân trọng nhau nhiều hơn trước. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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