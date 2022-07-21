Tuần mới rộng mở, 3 con giáp nào được Ngọc Hoàng chiếu cố, thương như con đẻ

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 04:00

Cùng đón xem những con giáp may mắn nhất trong tuần đầu của tháng 7.

Tuổi Ngọ

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Ngọ thời điểm này cát khí khá vượng, nhờ thế mà dễ dàng có được những điều mình mong muốn. Bản mệnh sẽ đón thêm nhiều niềm vui, cả về tiền bạc, cả về chuyện tình cảm. 

 

Những nỗi đau đã qua đi, nỗi buồn dần phai phôi, hãy thoải mái tận hưởng những niềm vui mới mà cuộc sống mang lại cho mình. Đào hoa nở rộ báo hiệu những niềm hạnh phúc đang chờ đợi con giáp này ngay phía trước.

 

Chẳng những thế, thu nhập của tuổi Ngọ trong tuần này cũng tăng cao rõ rệt. Các khoản thu chi được cân đối hơn nhiều, tuy cũng có những chuyện cần phải lo lắng, chi tiêu song không làm ảnh hưởng quá nhiều đến túi tiền của bản mệnh.

Tuổi Tỵ

Để có một túi tiền rủng rỉnh trong tuần này thì có lẽ người tuổi Tị sẽ phải bươn chải khá nhiều, đổi lại là sau đó, bạn sẽ có một cuộc sống đủ đầy, chẳng phải lo chuyện chi tiêu. Vì thế, con giáp này hãy tự cổ vũ bản thân càng xông pha thì vận trình càng rực rỡ.

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên đầu tuần là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương. Thời điểm công việc thuận lợi hơn người, nếu đi công tác, làm ăn xa hoặc chuyển việc, bạn sẽ được nhân đôi may mắn.

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Trong tuần có Thực Thần nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ. Bạn không những có một khoản tiền dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng.

Đây là phần thưởng xứng đáng với bạn vì thái độ sống tuyệt vời và sự cố gắng không ngừng suốt thời gian qua.

Tuổi Dần

 

Xem tử vi tuần mới, người tuổi Dần tuy cũng có những nỗi buồn riêng nhưng về cơ bản thì đường tình duyên và tài lộc song hành, mang tới niềm vui và an ủi cho con giáp này.

 

Bản mệnh biết được những áp lực mình đang phải đối mặt trong công việc có thể gây căng thẳng về tinh thần với cả bản thân và đối phương nên cố gắng khống chế, để những áp lực công việc không đi theo mình cả ngày trong cuộc sống.

 

Cũng chính nhờ thái độ sống tích cực như vậy nên chuyện tình cảm của tuổi Dần và người ấy thoát khỏi những áp lực vô hình kia và 2 người có thể thoải mái tận hưởng cảm giác an bình, hạnh phúc bên nhau.

 

Đường tài lộc cũng khởi sắc không ngừng, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng. Tuổi Dần mong muốn thực hiện được những ước mơ, tham vọng của mình thì thời gian tới là lúc để bạn bắt tay vào làm rồi đó.

 

Đặc biệt, trong tuần sẽ có những cơ hội hợp tác làm ăn lý tưởng, giúp cho bản mệnh vượt qua được những khó khăn về tài chính hay nhân lực, tạo đà cho những phát triển lớn mạnh hơn trong tương lai. Tiền bạc sẽ ùn ùn đổ về nhà, đúng như mong muốn của con giáp này. Nhớ theo dõi tử vi hàng ngày để không bỏ lỡ cơ hội nhé.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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