Tuần mới (6/2 – 12/2), Thần Tài vẫy tay chào, 3 con giáp hầu bao căng chặt, trúng số bất ngờ, thăng tiến vùn vụt trong công việc, sự nghiệp phát triển vượt bậc

Dần có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Người tuổi Dần thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng con giáp này biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Tử vi dự báo tuần mới (6/2 – 12/2), người tuổi Dần nhìn chung khá sung túc, tiền tiêu hoài không hết lại có cuộc sống vô cùng viên mãn. Trong thời gian này nhờ được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí của Dần tăng mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều. Người tuổi Dần có con đường tài lộc khá sáng sủa, không những vậy còn được lộc trời ban, có những khoản tiền bất ngờ mà đến chính Dần cũng không ngờ sẽ có được ở thời điểm này.

Tuần mới (6/2 – 12/2), do có cát tinh chiếu mệnh và không ngừng cố gắng, nỗ lực của chính bản thân, người tuổi Hợi sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Vì thế, khi được giao những nhiệm vụ quan trọng, bạn hãy sẵn sàng nhận trách nhiệm và coi đó là bậc thang giúp mình dần thăng tiến. Người làm công ăn lương được thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm của các cặp đôi đang yêu ngày chín muồi, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Người độc thân sẽ có vận đào hoa khá tốt, dễ gặp được người ưng ý, nhưng cần phải chủ động tạo ra cơ hội cho mình. Do đó, bạn nên biết nắm bắt cơ hội làm quen và giao lưu nhiều hơn để tìm được “người trong mộng” mà bạn hằng ao ước.

Tuổi Dậu

Có một sự thật là đường tài lộc của người tuổi Dậu không rực sáng ngay từ đầu tuần. Thậm chí, khoảng thời gian đầu tuần, bạn sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn. May mắn, đến cuối tuần, nhờ cát tinh trợ lực mà mọi kế hoạch làm ăn của bạn đều hanh thông bất ngờ. Người làm ăn buôn bán dần khẳng định được vị thế của mình. Bạn được khách hàng ủng hộ nhờ tính cách xởi lởi, dễ tính lại buôn bán sản phẩm có chất lượng. Ai đã mua hàng của bạn đều muốn quay trở lại lần sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (6/2 – 12/2), bên cạnh đó bạn cũng dễ có lộc ăn uống đến từ người quen, hãy cởi mở đón nhận, đừng ngại. Thông qua những buổi tiệc tùng như vậy, bạn thậm chí quen được quý nhân hoặc đàm phán được những hợp đồng triển vọng. Với người làm công ăn lương, nhờ có cát tinh phù trợ mà sau khi chinh phục khó khăn, bạn đã được trao cho cơ hội để khẳng định giá trị bản thân, đem về tiền thưởng nóng cho mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!